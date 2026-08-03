U 41. godini nastavlja dalje: Džeko odlučio gdje će igrati

Edin Džeko i službeno će nastaviti svoju njemačku avanturu. Schalke je potvrdio kako je s kapetanom reprezentacije Bosne i Hercegovine dogovorio produženje ugovora, prema kojem će iskusni napadač ostati član kluba iz Gelsenkirchena najmanje do ljeta 2027. godine.

Džeko je u Schalke stigao početkom ove godine nakon kratkog i neuspješnog razdoblja u Fiorentini, no vrlo brzo pokazao koliko još može ponuditi na najvišoj razini. Njegovo iskustvo i kvaliteta bili su važan dio momčadi trenera Mirona Muslića koja je izborila povratak u Bundesligu.

Četrdesetogodišnji napadač uspješno je prošao liječničke preglede nakon kojih je stavio potpis na novi ugovor, a uskoro će se priključiti suigračima na pripremama za novu sezonu.

EDIN DŽEKO bleibt Schalker! 💙



Nach einer erfolgreichen Rückrunde für den #S04 unterschrieb @EdDzeko einen neuen Ein-Jahres-Vertrag und läuft im 23. Profijahr wieder in der @Bundesliga_DE auf! ⚽️



Schön, dass du bei uns bleibst, Edin! 😊 pic.twitter.com/xJlpFAZdNW — FC Schalke 04 (@s04) August 3, 2026

Džeko će tako i dalje biti jedan od glavnih aduta Schalkea u povratničkoj sezoni među njemačku nogometnu elitu. Unatoč tome što je već zakoračio u peto desetljeće života, bivši napadač Manchester Cityja, Rome i Intera pokazao je da i dalje može igrati na visokoj razini te će i u 41. godini karijere nastupati u jednoj od najjačih liga svijeta.