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NIŠTA OD MIROVINE

U 41. godini nastavlja dalje: Džeko odlučio gdje će igrati

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - United States v Bosnia and Herzegovina
Phil Noble/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
03.08.2026.
u 18:00
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Edin Džeko produžio je ugovor sa Schalkeom i sljedeće će sezone predvoditi napad njemačkog kluba u povratničkoj sezoni među elitom

Edin Džeko i službeno će nastaviti svoju njemačku avanturu. Schalke je potvrdio kako je s kapetanom reprezentacije Bosne i Hercegovine dogovorio produženje ugovora, prema kojem će iskusni napadač ostati član kluba iz Gelsenkirchena najmanje do ljeta 2027. godine.

Džeko je u Schalke stigao početkom ove godine nakon kratkog i neuspješnog razdoblja u Fiorentini, no vrlo brzo pokazao koliko još može ponuditi na najvišoj razini. Njegovo iskustvo i kvaliteta bili su važan dio momčadi trenera Mirona Muslića koja je izborila povratak u Bundesligu.

Četrdesetogodišnji napadač uspješno je prošao liječničke preglede nakon kojih je stavio potpis na novi ugovor, a uskoro će se priključiti suigračima na pripremama za novu sezonu.

Džeko će tako i dalje biti jedan od glavnih aduta Schalkea u povratničkoj sezoni među njemačku nogometnu elitu. Unatoč tome što je već zakoračio u peto desetljeće života, bivši napadač Manchester Cityja, Rome i Intera pokazao je da i dalje može igrati na visokoj razini te će i u 41. godini karijere nastupati u jednoj od najjačih liga svijeta.

Ključne riječi
Edin Džeko Bundesliga

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