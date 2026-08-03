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JAKO BLIZU

Udarna brigada nagomilava se uz samu granicu s Ukrajinom: Je li na pomolu opasan obrat?

Bjelorusija
Foto: Reuters/Ilustracija
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
03.08.2026.
u 09:27
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Brigadu se očekuje premjestiti na trajnu bazu u Homelskoj oblasti tijekom 2027. godine. Time će Bjelorusija imati četiri usporedive formacije, uz postojeće 103. brigadu u Vitebsku, 38. u Brestu i 5. u Maryinoj Horki blizu Minska.

Bjelorusija intenzivno formira novu 37. zasebnu desantno-jurišnu brigadu koja će biti stacionirana u blizini grada Homel, oko 40 kilometara od granice s Ukrajinom. O tome je 2. kolovoza u intervjuu za državni vojni televizijski kanal VoenTV izvijestio zapovjednik Snaga specijalnih operacija bjeloruskih oružanih snaga Aliaksandr Iljukevič. Brigada se formira u sklopu Snaga specijalnih operacija. Prema njegovim riječima, časnički kadar već je popunjen, osoblje je pozvano, a uspostavljeni su i pojedini dijelovi postrojbe. Jedan bataljun već je formiran. Tijekom 2026. godine Bjelorusija planira uspostaviti drugi bataljun te postrojbe za borbenu potporu, topništvo, protuzračnu obranu i izviđanje.

"Bit će stacionirana nedaleko od Homela. Već smo počeli formirati vojne postrojbe i jedan bataljun je formiran. Ove godine formiramo još jedan bataljun, postrojbe za borbenu potporu, topničke, protuzračne i izviđačke postrojbe", rekao je Iljukevič još u veljači.

Brigadu se očekuje premjestiti na trajnu bazu u Homelskoj oblasti tijekom 2027. godine. Time će Bjelorusija imati četiri usporedive formacije, uz postojeće 103. brigadu u Vitebsku, 38. u Brestu i 5. u Maryinoj Horki blizu Minska.

Vojna infrastruktura namijenjena novoj postrojbi razvija se već nekoliko godina. Prema podacima Međunarodne strateške akcijske mreže za sigurnost, Bjelorusija je produljila državno financiranje do 2028. godine za vojni garnizon i vježbalište u Homelskoj oblasti. U siječnju 2026. izviješteno je o izgradnji vježbališta u blizini željezničke postaje Jakimauka. Ranije, 22. srpnja, bjeloruski vođa Aleksandar Lukašenko izjavio je da je naredio raspoređivanje postrojbi specijalnih operacija duž granice s Ukrajinom, tvrdeći da je riječ o jačanju sigurnosti, a ne o pripremi za ofenzivne akcije, piše United Media 24.

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Ključne riječi
rat u Ukrajini Ukrajina Bjelorusija

Komentara 6

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OS
Opkladio_se
10:34 03.08.2026.

Prolazio sam kroz Gomelj vrlo lijepi grad.Nesto manje od pedeset km od granicnog prijelaza koji se zove tri sestre...Rusija, Bjelorusija, i Ukraina.......Bjelorusi su unutar svoje granice i nemaju nikakva interesa niti će napadati..Samo bajke pisu.

Avatar rubinet
rubinet
10:23 03.08.2026.

"Jedan bataljun....i drugi bataljun "...Reklo bi se to hrvatski- bojna.

CH
chemica
10:22 03.08.2026.

Kad uz četiri "vrhunski" obučene i opremljene vojne formacije za ukrajinski front spremne imaš i ""čak" dvije lakozapaljive i vojno neobranjive rafinerije spojene na ruski naftovod kako bi prerađivao rusku naftu jer vlastite nemaš...Naravno da su obje rafinerije zajedno s naftovodom u dometu ukrajinskih dronova. Kako to može završiti loše po Bjelorusiju...Kako?! Ma nema veze, objasnit će nam već seremgeti. Hehehe

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