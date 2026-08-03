Udarna brigada nagomilava se uz samu granicu s Ukrajinom: Je li na pomolu opasan obrat?

Bjelorusija intenzivno formira novu 37. zasebnu desantno-jurišnu brigadu koja će biti stacionirana u blizini grada Homel, oko 40 kilometara od granice s Ukrajinom. O tome je 2. kolovoza u intervjuu za državni vojni televizijski kanal VoenTV izvijestio zapovjednik Snaga specijalnih operacija bjeloruskih oružanih snaga Aliaksandr Iljukevič. Brigada se formira u sklopu Snaga specijalnih operacija. Prema njegovim riječima, časnički kadar već je popunjen, osoblje je pozvano, a uspostavljeni su i pojedini dijelovi postrojbe. Jedan bataljun već je formiran. Tijekom 2026. godine Bjelorusija planira uspostaviti drugi bataljun te postrojbe za borbenu potporu, topništvo, protuzračnu obranu i izviđanje.

"Bit će stacionirana nedaleko od Homela. Već smo počeli formirati vojne postrojbe i jedan bataljun je formiran. Ove godine formiramo još jedan bataljun, postrojbe za borbenu potporu, topničke, protuzračne i izviđačke postrojbe", rekao je Iljukevič još u veljači.

Brigadu se očekuje premjestiti na trajnu bazu u Homelskoj oblasti tijekom 2027. godine. Time će Bjelorusija imati četiri usporedive formacije, uz postojeće 103. brigadu u Vitebsku, 38. u Brestu i 5. u Maryinoj Horki blizu Minska.

Vojna infrastruktura namijenjena novoj postrojbi razvija se već nekoliko godina. Prema podacima Međunarodne strateške akcijske mreže za sigurnost, Bjelorusija je produljila državno financiranje do 2028. godine za vojni garnizon i vježbalište u Homelskoj oblasti. U siječnju 2026. izviješteno je o izgradnji vježbališta u blizini željezničke postaje Jakimauka. Ranije, 22. srpnja, bjeloruski vođa Aleksandar Lukašenko izjavio je da je naredio raspoređivanje postrojbi specijalnih operacija duž granice s Ukrajinom, tvrdeći da je riječ o jačanju sigurnosti, a ne o pripremi za ofenzivne akcije, piše United Media 24.