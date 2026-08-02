Pavlekov laptop sa 120.000 dokumenata dovodi do novih uhićenja?

Najveća afera hrvatskog sporta u povijesti – koja je zatresla same njegove temelje, pokrenula izvide u više saveza, dovela do smjene na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) te na koncu dovela i do političkog obećanja da će financiranje sporta ubuduće biti transparentno. Koliko će ovo posljednje biti ostvarivo u društvu i državi kao što je Hrvatska i u kojoj je korupcija stil života, tek će se vidjeti. No za sve navedeno "zaslužan" je Vedran Pavlek, čovjek koji je do prije pet mjeseci bio alfa i omega hrvatskog skijanja.



A onda je zaustavljanje Nenada Erora na granici sa 120.000 eura zakotrljalo lavinu koja prijeti da pomete hrvatski sport. Zašto? Pa zato što Pavlekov laptop, koji je, za razliku od njega, stigao iz Turske (u koju je preko Dubaija i Moskve otputovao netom nakon što su mu uhićeni suosumnjičenici u Hrvatskoj), krije više od 120.000 dokumenata. Koji navodno pokazuju kako je funkcionirao Hrvatski skijaški savez (HSS), preko kojeg je, po sumnjama USKOK-a, Pavlek tijekom više od 10 godina izvukao oko 30 milijuna eura. A da to nitko nije vidio.