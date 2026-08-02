Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 4
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
protivi se izručenju

Pavlekov laptop sa 120.000 dokumenata dovodi do novih uhićenja?

VL
Autor
Ivana Jakelić
02.08.2026.
u 22:56
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Nekadašnji alfa i omega skijanja nalazi se u Kazahstanu i protivi izručenju

Najveća afera hrvatskog sporta u povijesti – koja je zatresla same njegove temelje, pokrenula izvide u više saveza, dovela do smjene na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) te na koncu dovela i do političkog obećanja da će financiranje sporta ubuduće biti transparentno. Koliko će ovo posljednje biti ostvarivo u društvu i državi kao što je Hrvatska i u kojoj je korupcija stil života, tek će se vidjeti. No za sve navedeno "zaslužan" je Vedran Pavlek, čovjek koji je do prije pet mjeseci bio alfa i omega hrvatskog skijanja.

A onda je zaustavljanje Nenada Erora na granici sa 120.000 eura zakotrljalo lavinu koja prijeti da pomete hrvatski sport. Zašto? Pa zato što Pavlekov laptop, koji je, za razliku od njega, stigao iz Turske (u koju je preko Dubaija i Moskve otputovao netom nakon što su mu uhićeni suosumnjičenici u Hrvatskoj), krije više od 120.000 dokumenata. Koji navodno pokazuju kako je funkcionirao Hrvatski skijaški savez (HSS), preko kojeg je, po sumnjama USKOK-a, Pavlek tijekom više od 10 godina izvukao oko 30 milijuna eura. A da to nitko nije vidio.

Ključne riječi
Kazahstan izručenje Nenad Eror Vedran Pavlek

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar Marko
Marko
23:58 02.08.2026.

Samo treba pratiti tko na granici hitno napušta Hrvatsku..

CR
Croatiadobola
23:50 02.08.2026.

Bitno je da se ukradeni novac vrati na bilo koji način a on neka ostane tamo jer u našim zatvorima nema mjesta, a moramo ga i hraniti.

Avatar Tombstone
Tombstone
23:43 02.08.2026.

E, jesmo drzava. Lolek I Bolek, a s njima i Pavlek....

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!