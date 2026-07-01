UŽIVO OD 22:45 Dalić i Livaković u Torontu najavljuju epski ogled Hrvatske i Portugala

Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s četvrtka na petak, u jedan sat ujutro po hrvatskom vremenu (HTV 2), u Torontu igra utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv reprezentacije Portugala.

Bit će ovo prvi međusobni susret ovih suparnika na svjetskim prvenstvima, a ukupno jedanaesti susret. U trenutačnom omjeru Portugal ima sedam pobjedu, Hrvatska jednu, a dva puta bilo je neodlučeno.

Dan prije utakmice sa stadiona u Torontu s početkom u 22 sata i 45 minuta po hrvatskom vremenu, odnosno 16 sati i 45 minuta po kanadskom vremenu, medijima se na službenoj Fifinoj konferenciji za medije obraćaju izbornik Zlatko Dalić i vratar Dominik Livaković.

Konferenciju za medije iz Toronta pratite u tekstualnom prijenosu ovdje na portalu Večernjeg lista.

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