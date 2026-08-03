Čudesan transfer u Maksimiru: Dinamo doveo mladu zvijezdu osvajača Lige prvaka!

Sjajna vijest dolazi iz Maksimira, francuski talent Noah Nsoki (19) postat će novi igrač Dinama ukoliko prođe liječnički pregled. U Zagreb bi trebao stići u srijedu ili četvrtak, te staviti potpis na petogodišnji ugovor, odnosno do ljeta 2031. godine. Dinamo neće platiti odštetu za Nsokija nego u Maksimir dolazi besplatno, ali se idući transfer dijeli u omjeru 50:50.

Nsoki igra na poziciji lijevog krila, iako može pokrivati mjesto ofenzivnog veznjaka. Upravo za to mjesto u veznom redu ga plavi žele u svojoj momčadi. Radi se o igraču koji je odrastao kao u školi nogometa aktualnog prvaka Europe, a u nadi za boljom minutažom tražio je drugi klub.

Prošle sezone u nekoliko navrata trenirao je s prvom momčadi PSG-a pod paskom trenera Luisa Enriquea, koji ga je gledao kao ponajboljeg talenta Parisove škole. Nsoki je prema informacijama imao ponuda i drugih klubova, ali njegova i želja njegove obitelji bila je dolazak u Dinamo, što pokazuje da je Dinamo vrlo ugledan europski klub.