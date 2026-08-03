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STIŽE U ZAGREB

Čudesan transfer u Maksimiru: Dinamo doveo mladu zvijezdu osvajača Lige prvaka!

Match de Ligue 1 McDonald's entre le PSG (Paris Saint-Germain) et le Paris FC (2-1) au Parc des Princes à Paris
Federico Pestellini/PsnewZ/Besti
VL
Autor
Stjepan Meleš
03.08.2026.
u 09:15
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Nsoki igra na poziciji lijevog krila, iako može pokrivati mjesto ofenzivnog veznjaka. Upravo za to mjesto u veznom redu ga plavi žele u svojoj momčadi. Radi se o igraču koji je odrastao kao u školi nogometa aktualnog prvaka Europe, a u nadi za boljom minutažom tražio je drugi klub

Sjajna vijest dolazi iz Maksimira, francuski talent Noah Nsoki (19) postat će novi igrač Dinama ukoliko prođe liječnički pregled. U Zagreb bi trebao stići u srijedu ili četvrtak, te staviti potpis na petogodišnji ugovor, odnosno do ljeta 2031. godine. Dinamo neće platiti odštetu za Nsokija nego u Maksimir dolazi besplatno, ali se idući transfer dijeli u omjeru 50:50.

Nsoki igra na poziciji lijevog krila, iako može pokrivati mjesto ofenzivnog veznjaka. Upravo za to mjesto u veznom redu ga plavi žele u svojoj momčadi. Radi se o igraču koji je odrastao kao u školi nogometa aktualnog prvaka Europe, a u nadi za boljom minutažom tražio je drugi klub.

Prošle sezone u nekoliko navrata trenirao je s prvom momčadi PSG-a pod paskom trenera Luisa Enriquea, koji ga je gledao kao ponajboljeg talenta Parisove škole. Nsoki je prema informacijama imao ponuda i drugih klubova, ali njegova i želja njegove obitelji bila je dolazak u Dinamo, što pokazuje da je Dinamo vrlo ugledan europski klub. 

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Ključne riječi
Noah Nsoki PSG Dinamo

Komentara 10

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SI
sidartha
10:04 03.08.2026.

Dečko je mega talent, ali doći do prve ekipe u jednom PSG je gotovo nemoguća misija jer kod njih igraju samo dokazani vrhunski igrači koji mogu konstantno pružati vrhunske partije, a to mladi igrač ne može. Zato je ovo win-win situacija za sve. Dinamo ga je dobio besplatno, s time da dijele dobiti kod prodaje. Tko zna, možda ga baš PSG kupi nazad za 2-3 godine

ST
Stević
09:52 03.08.2026.

Velik si Dinamo!

TI
Titoje
10:06 03.08.2026.

Dinamo je jedini klub s ovih prostora koji može napraviti nešto takvo...sjetimo se npr. Olma iz Barce ili Domingueza, sad i Nsoki....sve mladi top igrači iz top klubova!

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