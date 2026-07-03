Neuništivi Ivan Perišić srušio rekord Davora Šukera koji je stajao gotovo tri desetljeća!

Neuništivi 37-godišnji Ivan Perišić ispisao je još jednu stranicu hrvatske nogometne povijesti. Pogotkom protiv Portugala u Torontu, u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva postigao je svoj sedmi gol na svjetskim prvenstvima i tako prestigao Davora Šukera, koji je sa šest pogodaka čak 28 godina držao rekord hrvatske reprezentacije.

Perišić je do rekorda stigao nastupajući na čak četiri svjetska prvenstva (2014., 2018., 2022. i 2026.), dok je Šuker svih svojih šest pogodaka zabio na legendarnom Mundijalu u Francuskoj 1998., kada je osvojio Zlatnu kopačku kao najbolji strijelac turnira. Upravo je taj rekord godinama slovio kao jedan od najteže dostižnih u hrvatskom nogometu.

Perišić je sada sam na vrhu ljestvice hrvatskih strijelaca na svjetskim prvenstvima, a pritom je golove postizao u grupnoj fazi, nokaut-utakmicama i susretima za medalju.

Perišićevi golovi dolazili su protiv Kameruna i Meksika 2014., Islanda, Engleske i Francuske 2018., Japana 2022. te sada Portugala 2026. godine.

Ovim pogotkom Perišić je dodatno učvrstio status jednog od najvećih igrača u povijesti hrvatske reprezentacije, neki bi čak rekli i najvećeg, barem na velikim natjecanjima, na kojima je svekupuno postigao 11 pogodaka (računajući i europska prvenstva).

Uz rekord na svjetskim prvenstvima, već se nalazi među najboljim strijelcima te po broju nastupa za Hrvatsku, a sada je srušio i rekord koji je gotovo tri desetljeća bio sinonim za najveće hrvatske uspjehe na svjetskoj sceni.

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