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POTVRDILA BOLNICA

Jeziv slučaj iz Beča: Mladić hitno primljen u bolnicu, otkriće šokiralo cijelu bolnicu

BOLNICA
Pixabay
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
03.08.2026.
u 14:46
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Pacijent je morao biti hitno operiran kako ne bi iskrvario

Šokantan slučaj trenutačno zaokuplja stanovnike Beča. Prije otprilike dva tjedna u hitnu pomoć doveden je mladić s teškim ozljedama. Prema izvješću Kronen Zeitunga, sam si je nožem odsjekao penis. Pacijent je morao biti hitno operiran kako ne bi iskrvario. Bolnica je potvrdila slučaj. Liječnici su, prema istom izvoru, utvrdili da je mladić pojeo dijelove odsječenog spolnog organa, a bolnica je potvrdila i taj detalj na upit medija.

Nakon nekoliko kirurških zahvata pacijent se sada nalazi u klinici. Prema dostupnim informacijama, pozadina čina leži u teškoj psihičkoj bolesti. Kronen Zeitung napominje da su u ranije dokumentiranim slučajevima kanibalizma često ulogu igrale teške psihičke bolesti , zbog kojih oboljeli mogu djelovati u stanju deluzije. Isto tako, konzumacija jakih droga može izazvati teške halucinacije, potpuni gubitak stvarnosti i nekontrolirane nasilne radnje usmjerene prema vlastitom tijelu. Pozadina ovog događaja zasad nije bliže poznata. Mladić se i dalje nalazi u bolnici, prenosi Heute.  

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Ključne riječi
liječnici penis Beč

Komentara 15

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VR
Vrapčanac
15:01 03.08.2026.

Možda da u sljedećem članku objavite i recept kako ga je priredio za jelo. Čemu ovakvi članci, kao jedno click bait, kao drugo članak o očito teško psihički bolesnoj osobi, što ne bi niti trebalo biti predmetom objave, osobito što nije utjecao ni na koji način na društvo ili osobe oko sebe.

BR
branding16
15:59 03.08.2026.

Bolesno jeziv članak.

VE
Velebit28
17:56 03.08.2026.

Čemu ovakav članak!?

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