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BICIKLIZAM

Jonathan Milan pobjednik prve etape utrke po Poljskoj

Giro d'Italia - Stage 21 - Rome to Rome
JENNIFER LORENZINI/REUTERS
VL
Autor
Hina
03.08.2026.
u 17:45
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Talijanski biciklist Jonathan Milan osvojio je prvu etapu jednotjedne utrke po Poljskoj

Aktualni talijanski cestovni prvak Jonathan Milan (Lidl-Trek) osvojio je prvu etapu jednotjedne biciklističke WorldTour utrke po Poljskoj, koja je u ponedjeljak vožena od Gdynije do Koszalina u dužini od čak 234,2 kilometra.  

U ravničarskoj etapi idealnoj za sprintere, Milan je u završnom nadmetanju bio brži od ostatka glavne skupine u kojoj su, iza Talijana, ciljem prošli Francuz Paul Magnier (Soudal Quick-Step) i Britanac Noah Hobbs (EF Eduaction-EasyPost).

Za 25-godišnjeg Talijana ovo je bila 34. profesionalna pobjeda i već deveta u ovoj godini.

I sljedeće dvije od predviđenih sedam etapa favoriziraju specijaliste za sprinterske završnice, da bi od četvrte do šeste etape na red došli penjači, odnosno biciklisti koji će se boriti za ukupnu pobjedu među kojima je glavni favorit Portugalac Joao Almeida (UAE Emirates-XRG) koji se nakon dvomjesečne stanke ponovno vratio natjecanjima.

Almeida je već bio pobjednik ove utrke prije pet godina.

Domaćini se uzdaju u 36-godišnjeg veterana Michala Kwiatkowskog (Netcompany INEOS) koji je na ovoj utrci slavio 2018.
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biciklizam

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