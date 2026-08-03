Član košarkaške kuće slavnih otkrio dramatične detalje borbe za život: 'Srušio sam se mrtav i vratio u život'

Chris Bosh godinama je bio jedan od simbola požrtvovnosti u NBA ligi. Nakon što je u Torontu izgradio status prve zvijezde momčadi, dolaskom u Miami Heat prihvatio je potpuno drugačiju ulogu i postao ključni dio slavne "velike trojke" uz LeBrona Jamesa i Dwyanea Wadea. Ipak, iza blistavih trenutaka na parketu skrivala se velika privatna borba koja traje i danas.

Član Kuće slavnih u razgovoru za HoopsHype otkrio je da se početkom ove godine ponovno suočio s po život opasnim zdravstvenim problemima. Bosh je kazao kako je u siječnju doživio novu epizodu plućne embolije, zbog koje je morao provesti nekoliko dana u bolnici.

"Da, imao sam epizodu u siječnju. Praktički sam se srušio mrtav i vratio se u život. Ne šalim se. Imao sam još jednu plućnu emboliju. Bilo je to u siječnju. Proveo sam tjedan dana u bolnici. Pijte svoje lijekove. Ja svoje pijem svaki dan, brinem o sebi i pratim stanje. Pritom nisam imao nikakve simptome. S tim se moraš nositi do kraja života. Mislio sam da je to iza mene. Nije, pa se sada samo trudim strogo držati svoje terapije", rekao je Bosh.

Njegovi zdravstveni problemi s krvnim ugrušcima počeli su još 2015. godine, kada je ugrušak iz noge završio u plućima. Nakon liječenja pokušao se vratiti košarci te je odigrao još jednu sezonu za Miami, ali novi problemi godinu dana kasnije označili su kraj njegove karijere.

Bosh je tada pokušavao dobiti liječničko dopuštenje za povratak na parket, no stručnjaci su procijenili da bi nastavak igranja predstavljao prevelik rizik. Miami ga je 2017. godine otpustio, a bivši reprezentativac SAD-a službeno se umirovio dvije godine kasnije.

Unatoč nesretnom završetku igračke karijere, Bosh je ostao zapamćen kao jedan od najboljih visokih igrača svoje generacije. U 13 NBA sezona, provedenih u Toronto Raptorsima i Miami Heatu, prosječno je ostvarivao 19,2 poena i 8,5 skokova, 11 puta je nastupio na All-Star utakmici, a s Heatom je osvojio dva NBA prstena.

Miami mu je kao priznanje za sve što je napravio povukao iz uporabe dres s brojem 1, čime je njegovo mjesto u povijesti kluba ostalo zauvijek osigurano.