Vrtoglavi transfer na pomolu! Pazite ovu cifru, Modrićev suigrač ruši svjetski rekord?

Glasine o budućnosti Viniciusa Juniora u madridskom Realu sve su artikuliranije u europskom, ali i azijskom javnom prostoru. Španjolski nogometni velikan navodno se priprema za mogućnost odlaska brazilske zvijezde, a prema izvještajima njemačkog Bilda, kao potencijalna zamjena figurira ni manje ni više nego Erling Haaland. Klub želi biti spreman za svaki scenarij, pa čak i onaj koji uključuje odlazak jednog od ključnih igrača.

Norveški golgeter iz redova Manchester Cityja navodno je prva želja Madriđana ukoliko Vinicius doista ode. Pitanje je, međutim, kako izvesti taj transfer? Haaland je nedavno produžio vjernost Cityju praktički "do mirovine", potpisavši ugovor koji ga veže do ljeta 2034. godine. Rješenje bi mogla biti izlazna klauzula, ali tu priča postaje komplicirana. Dok je u starom ugovoru navodno postojala klauzula koja mu je omogućavala odlazak u ljeto 2026., The Athletic tvrdi da je ona izbrisana iz novog ugovora. S druge strane, stručnjak za transfere Fabrizio Romano ima drugačije informacije – prema njemu, klauzula postoji, ali se može aktivirati tek od 2029. godine. Real Madrid bi tako morao ili čekati još godinama ili pronaći drugi način da uvjeri City na prodaju.

Špekulacije o odlasku 24-godišnjeg Brazilca traju već neko vrijeme, a posebno glasan interes dolazi iz Saudijske Profesionalne Lige. Prema navodima španjolskih medija, Real se interno snažno protivi prodaji svoje zvijezde, ali su istovremeno odredili cijenu za koju bi bili spremni pregovarati – vrtoglavih 300 milijuna eura, kao minimum!

Izvještaji sugeriraju da su klubovi iz Saudijske Arabije spremni platiti upravo taj iznos kako bi doveli Viniciusa u svoje redove. Štoviše, navodno mu nude godišnju plaću od nevjerojatnih 200 milijuna eura. Uz petogodišnji ugovor, Brazilac bi tako inkasirao čistu milijardu eura, čime bi postao apsolutno najplaćeniji nogometaš u povijesti sporta.

Jasno je da je i sam Vinicius svjestan interesa i financijske moći ponude iz "pustinje". Nagađa se da upravo tu ponudu koristi kao sredstvo pritiska u aktualnim pregovorima s Real Madridom oko produženja ugovora, koji trenutno vrijedi do ljeta 2027. godine. Pokušava li osigurati bolje uvjete u Madridu ili ozbiljno razmatra odlazak, ostaje za vidjeti.

Hoće li Real Madrid doista ostati bez jednog od svojih ključnih igrača i okrenuti se Haalandu, ili je sve dio pregovaračke igre oko novog, poboljšanog ugovora za Viniciusa? Naredni mjeseci mogli bi donijeti odgovore na ova goruća pitanja koja zaokupljaju nogometni svijet.