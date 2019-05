Vrijeđali djevojku sa sindromom Downom, no tada se javio slavni nogometaš

Ella Markham (16) iz Banburyja velika je navijačica Tottenhama koja se ocem Neilom često ide na utakmice svojeg omiljenog kluba. Ella je tako na ulazu u tribinu snimila video na kojem pleše nakon dobre igre Tottenhama, a otac je to podijelio na društvenim mrežama.

Većina pratitelja pozitivno se izrazila o videu, no javili su se i neki koji su vrijeđali djevojku zbog njenog stanja. Ella, naime, ima sindrom Down.

Djevojčicu su komentari jako rastužili, no onda se javio nogometaš Harry Kane (25). Napadač Spursa snimio je video s porukom za djevojku.

- Hej, Ella, vidio sam kako plešeš na našim utakmicama. Želim ti zahvaliti na podršci, puno mi to znači. I tvoja obitelj je sigurno ponosna na tebe - rekao je Kane pa pozvao Ellu:

- Želimo da dođeš i budeš maskota na našoj zadnjoj utakmici sezone protiv Evertona. Nadam se da ću te vidjeti tamo. Nastavi plesati, nastavi raditi što radiš. Šaljem ti puno ljubavi.

Ne treba napominjati da je video oduševio Ellu koja će prihvatiti ponudu i biti maskota na utakmici omiljenog kluba.

