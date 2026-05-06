Nova akcija USKOK-a: Uhićeno nekoliko osoba

USKOK je jutros izvijestio kako su u tijeku uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji. Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK. Navedene radnje provode se na području Nove Gradiške u odnosu na nekoliko osoba za koje se, ističe USKOK, osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. USKOK ističe i kako će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju te o tome pravodobno obavijestiti javnost.