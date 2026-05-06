Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 33
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NA PODRUČJU NOVE GRADIŠKE

Nova akcija USKOK-a: Uhićeno nekoliko osoba

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
VL
Autor
Vecernji.hr
06.05.2026.
u 08:22

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju

USKOK je jutros izvijestio kako su u tijeku uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji. Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK. Navedene radnje provode se na području Nove Gradiške u odnosu na nekoliko osoba za koje se, ističe USKOK, osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. USKOK ističe i kako će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju te o tome pravodobno obavijestiti javnost.
Ključne riječi
uhićenja Nova Gradiška USKOK

Komentara 2

Pogledaj Sve
MA
majeltomoguce
08:33 06.05.2026.

Imala je oporba pravo kad je dizala paniku oko izbora Turudića! Šta je ovo - svaki dan nekoga hapse?! Izgleda da netko radi, a to nikad nije dobro u mozgu socijalista.

Avatar Graničari Stari
Graničari Stari
08:45 06.05.2026.

Naporni ste više s tim Uskokom.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

German Chancellor Merz presents the Chancellor's Ribbon of Honour to the Guard Battalion of Bundeswehr
Premium sadržaj
Video sadržaj
31
AKCIJSKI PLAN

Novi sigurnosni savez: Zagreb i Berlin okreću se jugoistoku Europe kao ključnoj fronti

Novi akcijski plan označava iskorak iz političkog partnerstva u stvarno operativan odnos u kojem Hrvatska i Njemačka djeluju usklađeno, kontinuirano i kroz konkretne projekte. U središtu su sigurnost, obrana i jugoistočna Europa, ali poruka je šira: riječ je o pokušaju da se odnos dviju država pretvori u trajni mehanizam suradnje koji može nositi i političke odluke i njihovu provedbu.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!