Objavljeni detalji užasa na A3: Kamion se nakon udara zapalio, vozaču nije bilo spasa. Utvrđuje se identitet

Policija je izvijestila o prometnoj nerseći koja se dogodila jučer u 14.15 sati, na autocesti A3 na području Općine Donji Andrijevci kada je došlo do slijetanja teretnog vozila s kolnika koji se potom zapalio. U događaju je smrtno stradala jedna osoba. Vozilo je u vrlo kratkom vremenu zahvatila snažna vatrena buktinja, a ubrzo su se začule i eksplozije, izvijestio je SBOnline.

Iz policije su priopćili kako je na mjestu događaja su pronađene registracijske pločice Republike Sjeverne Makedonije. "Utvrđeno je da je za sada nepoznati vozač upravljao skupom vozila, krećući se južnom kolničkom trakom te je sletio izvan kolnika sa sjeverne strane, probio središnju metalnu odbojnu ogradu, udario u stup javne rasvjete, te prešao na suprotnu sjevernu kolničku traku, a nakon zanošenja ponovno udario u središnju odbojnu ogradu i drugi stup javne rasvjete. Uslijed izbijanja požara skup vozila je u potpunosti izgorio zajedno sa nepoznatim vozačem", priopćili su.

Na mjestu događaja su angažirane žurne službe. Promet se tijekom očevida uz regulaciju policijskih službenika odvijao usporeno južnom kolničkom trakom od 14.52, te sjevernom kolničkom trakom od 15.24 sati. Nadalje, angažirani su i djelatnici HEP-a na sanaciji oštećene elektronaponske mreže zbog čega je promet na autocesti bio obustavljen u vremenu od 18.48 do 19.15 sati. Nastavlja se daljnji rad na utvrđivanju ostalih činjenica i identiteta stradale osobe.

Podsjetimo, kako je pisao portal SB Online, očevici su kazali kako su vozači i drugi sudionici u prometu pokušali pomoći vozaču, no zbog intenziteta vatre i detonacija nisu mu mogli prići.