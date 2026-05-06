Od 15. svibnja za ova 3 znaka ništa više neće biti isto: Ulaze u 10 godina bogatstva, kupat će se u novcima
U svijetu astrologije, određeni datumi nose težinu kozmičkih prekretnica, a 15. svibanj ove godine ističe se kao jedan od takvih. Astrolozi najavljuju da upravo tada započinje značajan financijski preokret, potaknut izravnim utjecajem Jupitera, planeta koji se tradicionalno povezuje s ekspanzijom, rastom i obiljem. Njegovo kretanje donosi val pozitivne energije koji se neće osjetiti samo kao prolazni trenutak sreće, već kao temelj za dugoročnu stabilnost i prosperitet, prenosi Žena.rs.
Dok se mnogi znakovi mogu nadati poboljšanju, za tri odabrana znaka Zodijaka ovo razdoblje označava početak desetogodišnjeg ciklusa u kojem će im se, kako tvrde stručnjaci, ostvariti gotovo sve što požele na materijalnom planu. Ulazimo u fazu u kojoj se trud iz prošlosti napokon isplati, a prilike za zaradu i pametna ulaganja pojavljuju se na svakom koraku.
Strijelac: Za Strijelce, ovo razdoblje donosi olakšanje i naplatu starih dugova nakon duljeg vremena financijskih izazova i stagnacije. Mnogi pripadnici ovog znaka mogli bi se iznenaditi povratom novca na koji su već i zaboravili ili zaradom kroz poslove koje su otpisali kao neuspješne. Ključ uspjeha za Strijelce ležat će u njihovoj intuiciji, koja će biti izoštrenija no ikad. Slušanje unutarnjeg glasa vodit će ih prema odlukama koje osiguravaju dugoročnu stabilnost.
Astrolozi ipak savjetuju dozu opreza u danima neposredno nakon 15. svibnja; iako će prilike biti primamljive, impulzivne reakcije mogle bi umanjiti dugoročne pozitivne efekte. Strpljenje će biti vrlina koja se najviše isplati, a očekuje se da će upravo Strijelčevi prvi osjetiti konkretne pomake i financijsko poboljšanje.
Djevica: Djevice će u narednom periodu dobiti zaslužene nagrade za svoj trud, disciplinu i analitički pristup. Kod njih se ne radi o sreći, već o stabilnom rastu koji je posljedica pomnog planiranja i predanosti. Utjecaj Jupitera aktivirat će njihovo polje karijere, donoseći priznanja, promaknuća i ponude koje se ne odbijaju.
Astrolozi posebno ističu važnost komunikacije - jedna poruka, e-mail ili telefonski poziv može označiti početak nečeg velikog. Mnogim Djevicama smiješi se prilika za suradnju koja bi im mogla trajno promijeniti financijski status i osigurati budućnost. Za razliku od Strijelaca, Djevice će jači utjecaj ovog pozitivnog razdoblja osjetiti tijekom ljeta, kada će se njihovi planovi početi realizirati punom snagom.
Ribe: Poput Djevica, i Ribe će jači efekt blagostanja osjetiti tijekom ljetnih mjeseci, no Jupiterov utjecaj donosi im prije svega osjećaj duboke financijske sigurnosti i mira. Pripadnici ovog znaka poznati su po svojoj snažnoj intuiciji, a u nadolazećem desetogodišnjem razdoblju ona će postati njihovo najmoćnije oruđe.
Astrolozi savjetuju Ribama da se u potpunosti oslone na svoj unutarnji osjećaj prilikom donošenja važnih financijskih odluka, bilo da se radi o ulaganjima, promjeni posla ili pokretanju vlastitog projekta. Jupiter im donosi ne samo prilike, već i zaštitu od loših poteza, otvarajući im put prema ostvarenju snova bez velikog stresa i rizika. Ovo je vrijeme kada Ribe mogu pretvoriti svoje kreativne talente u unosan posao.