Modrićev hit komentar o umjetnoj inteligenciji masovno se dijeli na društvenim mrežama

Hrvatska nogometna legenda Luka Modrić se trenutno oporavlja od loma jagodične kosti, a dok odmara vrijeme upotpunjava na društvenim mrežama. Hrvatski kapetan se odlučio našaliti s Marcelom, omiljenim bivšim suigračem iz doba kada su nastupali za Real Madrid.
Slavni Brazilac je na Instagramu objavio video na kojem prima loptu, a mnogima je bilo očito da se odlučio koristiti s umjetnom inteligencijom.
- Očito je da je AI - napisao je Luka Modrić, a komentar je lajkan skoro 60 tisuća puta.
Za korištenje umjetne inteligencije prozvao ga je i Brazilac Rodygo s kojim je također dijelio svlačionicu u kraljevskom klubu, odnosno brazilskoj reprezentaciji.
