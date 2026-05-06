Pojavile se fotografije talijanske premijerke u donjem rublju: Nisu stvarne, evo što je ona rekla

Pojavile su se lažne fotografije talijanske premijerke Giorgie Meloni, generirane umjetnom inteligencijom. S obzirom na to da su se one proširile društvenim mrežama, Meloni se osvrnula na situaciju te kritizirala deepfake fotografije, kao i upozorila kako to može biti vrlo opasan alat.

"Posljednjih dana kruže razne lažne fotografije mene, generirane umjetnom inteligencijom i predstavljene kao prave od strane nekih pretjerano revnih protivnika. Moram priznati da su oni koji su ih napravili, barem u priloženom slučaju, prilično poboljšali moj izgled. No činjenica je da su ljudi, samo da bi napali i širili laži, sada spremni koristiti apsolutno sve", navela je Meloni te podijelila fotografiju generiranu umjetnom inteligencijom na kojoj je odjevena u donje rublje te sjedi na krevetu.

"Problem ide i dalje od mene. Deepfakeovi su opasan alat jer mogu zavarati, manipulirati i ciljati bilo koga. Ja se mogu braniti. Mnogi drugi ne mogu. Zato bi jedno pravilo uvijek trebalo vrijediti: provjeri prije nego što povjeruješ i razmisli prije nego što podijeliš. Jer danas se događa meni, sutra se može dogoditi bilo kome", ustvrdila je.

Kako prenosi The Guardian, neki su povjerovali da su fotografije prave te zbog njih kritizirali talijansku premijerku. "Da se predsjednica vlade pojavljuje u takvom stanju doista je sramotno. Nedostojno institucionalne uloge koju obnaša. Nema ni trunke srama", bio je jedan od takvih komentara. Melonina vlada bori se protiv rizika koje donose umjetna inteligencija i deepfakeovi. Prošlog rujna, Italija je odobrila sveobuhvatni zakon o regulaciji uporabe umjetne inteligencije, uvodeći zatvorske kazne za one koji tu tehnologiju koriste za nanošenje štete te ograničavajući pristup djeci.