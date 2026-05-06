Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 33
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OGLASILA SE

Pojavile se fotografije talijanske premijerke u donjem rublju: Nisu stvarne, evo što je ona rekla

Foto: REUTERS/PIXSELL, Facebook
1/6
Autor
Dora Taslak
06.05.2026.
u 07:28

Neki su povjerovali da su fotografije prave te zbog njih kritizirali talijansku premijerku

Pojavile su se lažne fotografije talijanske premijerke Giorgie Meloni, generirane umjetnom inteligencijom. S obzirom na to da su se one proširile društvenim mrežama, Meloni se osvrnula na situaciju te kritizirala deepfake fotografije, kao i upozorila kako to može biti vrlo opasan alat.

"Posljednjih dana kruže razne lažne fotografije mene, generirane umjetnom inteligencijom i predstavljene kao prave od strane nekih pretjerano revnih protivnika. Moram priznati da su oni koji su ih napravili, barem u priloženom slučaju, prilično poboljšali moj izgled. No činjenica je da su ljudi, samo da bi napali i širili laži, sada spremni koristiti apsolutno sve", navela je Meloni te podijelila fotografiju generiranu umjetnom inteligencijom na kojoj je odjevena u donje rublje te sjedi na krevetu. 

"Problem ide i dalje od mene. Deepfakeovi su opasan alat jer mogu zavarati, manipulirati i ciljati bilo koga. Ja se mogu braniti. Mnogi drugi ne mogu. Zato bi jedno pravilo uvijek trebalo vrijediti: provjeri prije nego što povjeruješ i razmisli prije nego što podijeliš. Jer danas se događa meni, sutra se može dogoditi bilo kome", ustvrdila je. 

Kako prenosi The Guardian, neki su povjerovali da su fotografije prave te zbog njih kritizirali talijansku premijerku. "Da se predsjednica vlade pojavljuje u takvom stanju doista je sramotno. Nedostojno institucionalne uloge koju obnaša. Nema ni trunke srama", bio je jedan od takvih komentara. Melonina vlada bori se protiv rizika koje donose umjetna inteligencija i deepfakeovi. Prošlog rujna, Italija je odobrila sveobuhvatni zakon o regulaciji uporabe umjetne inteligencije, uvodeći zatvorske kazne za one koji tu tehnologiju koriste za nanošenje štete te ograničavajući pristup djeci.
Putujete u Njemačku ili Italiju? Pripazite, za ovu naoko bezopasnu naviku naplatit će vam i do 444 eura!

Ključne riječi
lažna fotografija umjetna inteligencija Giorgia Meloni

Komentara 5

Pogledaj Sve
LU
Lujo123
07:34 06.05.2026.

Samo da tako nešto ne padne na pamet našoj anki mrak sataraš ili kako se već zove.

L9
Level 9
07:36 06.05.2026.

Puno bolje izgleda na AI fotkama nego u prirodi, iako niti prirodno ne izgleda loše, dapače

MA
majeltomoguce
08:30 06.05.2026.

A sa druge strane sada se svi mogu braniti i skrivati iza Deepfakeova i tvrditi da stvarne slike nisu stvarne :). Mislim da će uskoro portali postati trash web, jer što got objavili neće se više moći dokazati da je istina - pa ih biše nitko niti neće posjećivati.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!