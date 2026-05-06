Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 33
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEMA SNAGE

Simeone zagonetno odgovorio na ključno pitanje o svojoj budućnosti pa oštro kritizirao suđenje

UEFA Champions League - Semi Final - Second Leg - Arsenal v Atletico Madrid
Paul Childs/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
06.05.2026.
u 08:27

Rekao je Simeone i kako je ovo sve u svemu bila dobra europska sezona za njegovu momčad te kako je Atletico imao svoje prilike za prolaz protiv Arsenala, no nije ih iskoristio

Nogometaši Atletico Madrida nisu uspjeli ući u treće finale Lige prvaka otkad ih s klupe vodi Diego Simeone. Nakon 1:1 na njihovom Metropolitanu, u Londonu su poraženi od Arsenala na njegovom Emiratesu. Jedini pogodak na utakmici zabio je Bukayo Saka u 44. minuti.

Argentinski stručnjak na klupi atletica bio je vidno potresen nakon utakmice. Novinare je na konferenciji za medije nakon utakmice zanimalo ima li Simeone snage za još jedan lov na finale Lige prvaka: "U ovom trenutku ne, sigurno ne" - kratko im je odgovorio Argentinac pa se okrenuo protivniku:

City pripremio novi ugovor za Gvardiola? Hrvatski reprezentativac dobiva veliku povišicu

- Nema se tu što reći, ispali smo. Čestitam protivniku, odlično se natječu. Imaju momčad i trenera koji mi se sviđaju. Imaju dosljednu ideju s jakom financijskom podrškom. Čestitam im, a mi nastavljamo sa svojim poslom i ne zadržavamo se na onome što je vidljivo i vrlo očito.

Rekao je Simeone i kako je ovo sve u svemu bila dobra europska sezona za njegovu momčad te kako je Atletico imao svoje prilike za prolaz protiv Arsenala, no nije ih iskoristio. Osvrnuo se i na posao koji je odradio Nijemac Daniel Siebert:

- Ne želim ni komentirati očiti kazneni udarac na Griezmannu. Nama je vrlo jasno zašto ga sudac nije sudio, zbog prekršaja ranije u akciji. Netko od naših igrča je faulirao Gabriela i to nije sudio pa nije sudio ni prekršaj na Griezmannu.
Ključne riječi
Arsenal Atletico Madrid Diego Simeone

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!