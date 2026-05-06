Simeone zagonetno odgovorio na ključno pitanje o svojoj budućnosti pa oštro kritizirao suđenje

Nogometaši Atletico Madrida nisu uspjeli ući u treće finale Lige prvaka otkad ih s klupe vodi Diego Simeone. Nakon 1:1 na njihovom Metropolitanu, u Londonu su poraženi od Arsenala na njegovom Emiratesu. Jedini pogodak na utakmici zabio je Bukayo Saka u 44. minuti.

Argentinski stručnjak na klupi atletica bio je vidno potresen nakon utakmice. Novinare je na konferenciji za medije nakon utakmice zanimalo ima li Simeone snage za još jedan lov na finale Lige prvaka: "U ovom trenutku ne, sigurno ne" - kratko im je odgovorio Argentinac pa se okrenuo protivniku:

- Nema se tu što reći, ispali smo. Čestitam protivniku, odlično se natječu. Imaju momčad i trenera koji mi se sviđaju. Imaju dosljednu ideju s jakom financijskom podrškom. Čestitam im, a mi nastavljamo sa svojim poslom i ne zadržavamo se na onome što je vidljivo i vrlo očito.

Rekao je Simeone i kako je ovo sve u svemu bila dobra europska sezona za njegovu momčad te kako je Atletico imao svoje prilike za prolaz protiv Arsenala, no nije ih iskoristio. Osvrnuo se i na posao koji je odradio Nijemac Daniel Siebert:

- Ne želim ni komentirati očiti kazneni udarac na Griezmannu. Nama je vrlo jasno zašto ga sudac nije sudio, zbog prekršaja ranije u akciji. Netko od naših igrča je faulirao Gabriela i to nije sudio pa nije sudio ni prekršaj na Griezmannu.