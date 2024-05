Vraća li se vatreni u HNL? Nema dileme, bio bi to sjajan posao, ali postoji jedna 'kvaka'...

Hrvatska nogometna reprezentacija na Euru u Njemačkoj imat će tercet sjajnih vratara. Neupitno je, jedinicu čuva Dominik Livaković koji će i ovoga ljeta biti jedna od najvećih uzdanica vatrenih. Pamte se još itekako njegove obrane s Mundijala u Kataru, gdje je Hrvatsku predvodio do brončane medalje. Livaković, vratar svjetskog kalibra s dugogodišnjim HNL-pedigreom, još uvijek - potpuno smo uvjereni - neće natrag u domaće nogometne vode. Ali, na druženju s novinarima zanimljivo je novinarsko pitanje dobio Ivica Ivušić.

Ovaj je 29-godišnji Riječanin vrlo rano, još kao golobradi mladić napustio najjači klub iz rodnog grada. U Rijeci se nije probio do vrha vratarske hijerarhije, slali su ga na posudbe u raznorazne lokalne klubove (Draga, Klana, Halubjan), no do njega je s 14 godina starosti stigao poziv velikog Intera iz Milana. Za Rijeku nikad nije zagirao u seniorskom nogometu, što ne znači da neće... Upravo je zanimljivo pitanje bilo vezano uz njegov eventualni povratak. Naime, prije jednog treninga hrvatske nogometne reprezentacije Ivušić je razgovarao s predsjednikom Rijeke Damirom Miškovićem-.

- Mišković je predsjednik Rijeke, ja sam iz Rijeke, sigurno da imamo zajedničkih tema, a jednog dana bi se sigurno volio vratiti u Rijeku - rekao je Ivušić i na taj način dao naslutiti da je moguće da se vrati već ovoga ljeta.

VIDEO: S treninga hrvatske reprezentacije u Rijeci izvještava Željko Janković

Nema sumnje da bi Ivušić Rijeci na vratima donio kvalitetu više, naročito ako se zna da bi aktualni kapetan riječkog kolektiva, također vratar vatrenih, i to onaj treći, Nediljko Labrović, mogao napustiti Rijeku. Spominje se interes njemačkog Augsburga, a pri baratanju ciframa za odštetu ide se do razine od oko 2.5 milijuna eura za usluge aktualne riječke jedinice. Identična takva vrijednost, dakle 2.5 milijuna eura, stoji i uz prezime Ivice Ivušića na Transfermarktu. Kvaka je, reklo bi se, u tome što je njegov ugovor s aktualnim mu kluboim, ciparskim Pafosom važeći do lipnja 2026. godine.

Jasno je, Ciprani bi mogli tražiti "paprenu" odštetu za svog standardno prvog vratara koji je u netom završenoj sezoni upisao čak 41 nastup za Pafos, uz 15 "clean sheetova", odnosno utakmica u kojima nije primio pogodak. Ivušićeve riječi sigurno imaju težinu, no glavnima toga ipak će se pitati klubove koji će se, ako to uopće bude riječka želja, eventualno dogovarati dalje u ovome poslu. Ne treba smetnuti s uma da će Ivušiću, baš kao i Labroviću uostalom, cijena vjerojatno još porasti nakon Eura.

Ivušić je nakon juniorskog staža u milanskom Interu 2015. došao u Istru, odakle će nakon tri godine preći u redove grčkog Olympiacosa. No, u Ateni se nije dugo zadržao pa je već u ljeto 2018. stigao u Osijek kao slobodan igrač. Iz Osijeka je prije godinu i pol dana otišao u Pafos, a za Hrvatsku je do sada skupio šest reprezentativnih nastupa.