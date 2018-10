Vlašić srušio Real pa otkrio što je pomislio kada je zabio gol

Nikola Vlašić i drugu utakmicu u nizu u Ligi prvaka junak je CSKA! Nakon što im je u prvom kolu golom i asistencijom spasio bod u Plzenu kod Viktorije, u utorak navečer njegovim su golom napravili veliku senzaciju i s minimalnih 1:0 srušili europskog prvaka Real!

#CSKA take a shock 1-0 lead over #RealMadrid early on in Moscow. Bad giveaway by Toni Kroos, and Nikola Vlašić capitalized.#CSKARMA #UCL pic.twitter.com/DHDt5MMPBD