11. POGODAK SEZONE

VIDEO Ante Budimir je nezaustavljiv! Pogledajte novi gol vatrenog u Španjolskoj

LaLiga - Osasuna v Atletico Madrid
VINCENT WEST/REUTERS
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
06.02.2026.
u 23:02

Osasuna je ovom pobjedom napredovala na deveto mjesto sa 26 bodova, dok je Celta dva mjesta više, sa sedam bodova prednosti

U prvom susretu 23. kola španjolskog nogometnog prvenstva Osasuna je na gostovanju pobijedila Celtu Vigo sa 2-1, a prvi gol za goste zabio je hrvatski napadač Ante Budimir. Gosti su poveli u 35. minuti golom hrvatskog napadača Ante Budimira. Gol pogledajte OVDJE.

Raul Moro je ubacio s desne strane, a Budimir glavom zabio svoj 13. gol ove sezone. Bio je to njegov 11. gol sezone u Primeri, a još dva je zabio u Kupu.

Više od njega zabili su tek napadač Real Madrida Kylian Mbappe (22), napadač Mallorce Vedat Muriqi (15), te Ferran Torres (12) iz Barcelone.

Celta je izjednačila u 53. minuti golom Borje Iglesiasa iz kaznenog udarca nakon što je Alejandro Catena dirao loptu rukom unutar šestnaesterca. Pobjedu gostima donio je Raul Garcia golom u 79. minuti.

Osasuna je ovom pobjedom napredovala na deveto mjesto sa 26 bodova, dok je Celta dva mjesta više, sa sedam bodova prednosti.

Na vrhu je Barcelona sa 55 bodova, jednim bodom više od Real Madrida.
La Liga Osasuna Ante Budimir

