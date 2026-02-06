Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MATIJA LEGOVIĆ

Hrvatski stjegonoša na ZOI: Ovo ću pamtiti čitav život, bilo je predivno

Opening Ceremony
JENNIFER LORENZINI/REUTERS
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
06.02.2026.
u 22:38

Unatoč tome što je debitant, Legović je u Antholz-Anterselvu, mjesto u kojem će se održavati olimpijska natjecanja u biatlonu, došao kao aktualni ukupni pobjednik juniorskog Svjetskog kupa u prošloj sezoni i s ambicijom da se pokaže u najboljem mogućem izdanju

Hrvatski 20-godišnji biatlonski reprezentativac Matija Legović u petak je kao stjegonoša predvodio hrvatsku povorku na mimihodu na svečanom otvaranju Zimskih olimpijskih igara u Cortini d'Ampezzo, a nakon što je sjajno obavio svoj prvi zadatak u olimpijskom debiju poručio je da će mu ovo "predivno iskustvo ostati u sjećanju za cijeli život". 

"Bilo je jako lijepo, jako lijepa, živa atmosfera i ovo će mi ostati u velikom sjećanju za cijeli život. Bilo je jedno predivno, predivno iskustvo", izjavio je jedan od najmlađih članova hrvatske reprezentacije na XXV. zimskim olimpijskim igrama, dok je svečano otvaranje još uvijek bilo u tijeku.

Unatoč tome što je debitant, Legović je u Antholz-Anterselvu, mjesto u kojem će se održavati olimpijska natjecanja u biatlonu, došao kao aktualni ukupni pobjednik juniorskog Svjetskog kupa u prošloj sezoni i s ambicijom da se pokaže u najboljem mogućem izdanju.

"Mislim da će mi ovo biti dodatni podstrek za dobre nastupe ovdje, ali i za ostale utrke u budućnosti."

Mnogi su veliki hrvatski sportaši bili stjegonoše na olimpijskim igrama, ali Matija kaže da nije imao tremu što je ušao u odabrano društvo.

"Nisam, ali pojavile su se emocije, skoro da bi suza potekla. Čast je to. Kad mašeš sa zastavom, znaš da si velik."

Nakon što je jedan dio svog olimpijskog sna, proživio u stvarnosti, Matija se zajedno s preostalih dvoje članova hrvatske reprezentacije Krešimirom Crnkovićem i Anikom Kožicom okreće treninzima i pripremi za prve nastupe.

"Tako je, krećemo ponovno s treninzima, a već 10. veljače je i prva utrka."
Ključne riječi
ZOI 2026. matija legović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2026-02-05/PXL_XIH_280126_145481670.jpg
DANAS OTVARANJE

Svečano otvaranje Igara prvi put u povijesti na više lokacija, a iza svega stoji čovjek čiji su roditelji iz Splita

Glavna je posebnost ove ceremonije to što se neće održati samo na jednoj lokaciji. Glavna pozornica bit će velebni stadion San Siro u Milanu, dok će se dijelovi svečanosti istodobno održavati i na nekoliko skijališta diljem sjeverne Italije – u sudomaćinu Cortini d'Ampezzo, Livignu u Valtellini te Predazzu u pokrajini Trento, stoga je riječ o prvoj svečanosti otvorenja u povijesti Olimpijskih igara koja će se odvijati na više lokacija.

Zagreb: Premijerno prikazan kratkometražni film Ivice Kostelića "Freedom"
Premium sadržaj
3
Olimpijska priča

Ivica Kostelić: Zaštitari nas nisu pustili kada smo sletjeli u SAD, a mama ih je suznih očiju molila

– Kako su se te Igre odvijale samo pet mjeseci nakon terorističkog napada na New York, kontrole su bile prilično stroge. Kad su nam zaštitari rekli da nas ne mogu pustiti, mama ih je suznih očiju molila govoreći da joj je kći osvojila olimpijsko zlato. No zaštitari su i dalje bili neumoljivi sve dok ljudi koji su bili oko nas nisu rekli policajcima da smo obitelj olimpijske pobjednice i da bi nas trebali pustiti da vidimo kako preuzima medalju.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!