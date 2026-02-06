Hrvatski stjegonoša na ZOI: Ovo ću pamtiti čitav život, bilo je predivno

Hrvatski 20-godišnji biatlonski reprezentativac Matija Legović u petak je kao stjegonoša predvodio hrvatsku povorku na mimihodu na svečanom otvaranju Zimskih olimpijskih igara u Cortini d'Ampezzo, a nakon što je sjajno obavio svoj prvi zadatak u olimpijskom debiju poručio je da će mu ovo "predivno iskustvo ostati u sjećanju za cijeli život".

"Bilo je jako lijepo, jako lijepa, živa atmosfera i ovo će mi ostati u velikom sjećanju za cijeli život. Bilo je jedno predivno, predivno iskustvo", izjavio je jedan od najmlađih članova hrvatske reprezentacije na XXV. zimskim olimpijskim igrama, dok je svečano otvaranje još uvijek bilo u tijeku.

Unatoč tome što je debitant, Legović je u Antholz-Anterselvu, mjesto u kojem će se održavati olimpijska natjecanja u biatlonu, došao kao aktualni ukupni pobjednik juniorskog Svjetskog kupa u prošloj sezoni i s ambicijom da se pokaže u najboljem mogućem izdanju.

"Mislim da će mi ovo biti dodatni podstrek za dobre nastupe ovdje, ali i za ostale utrke u budućnosti."

Mnogi su veliki hrvatski sportaši bili stjegonoše na olimpijskim igrama, ali Matija kaže da nije imao tremu što je ušao u odabrano društvo.

"Nisam, ali pojavile su se emocije, skoro da bi suza potekla. Čast je to. Kad mašeš sa zastavom, znaš da si velik."

Nakon što je jedan dio svog olimpijskog sna, proživio u stvarnosti, Matija se zajedno s preostalih dvoje članova hrvatske reprezentacije Krešimirom Crnkovićem i Anikom Kožicom okreće treninzima i pripremi za prve nastupe.

"Tako je, krećemo ponovno s treninzima, a već 10. veljače je i prva utrka."