Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 37
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'TO JE BILA GREŠKA'

Slavna ljepotica s 43 godine i dalje je djevica, intimno priznanje potpuno joj je promijenilo život

Instagram Lolo Jones
VL
Autor
Stjepan Meleš
27.05.2026.
u 08:40

Danas se njezino bogatstvo procjenjuje na oko dva milijuna dolara, a i dalje je vrlo aktivna na društvenim mrežama, gdje često govori o vjeri, mentalnom zdravlju i životnim izazovima

Američka atletičarka Lolo Jones godinama je bila jedna od najpoznatijih sportašica na svijetu, ali njezinu sportsku karijeru često je zasjenio privatni život i priznanja koja su iznenadila javnost. 

Ova sada 40-godišnja Amerikanka otvoreno je progovorila o tome da je još uvijek djevica, te da je odlučila intimne veze sačuvati za brak. Jones tvrdi da je ova odluka za nju bila najteža od svega što je prošla tijekom svoje profesionalne sportske karijere.

- Teže je ostati djevica nego trenirati za Olimpijske igre - rekla je prije nekoliko godina u intervjuu za HBO.

Njezine riječi su potom obišle ​​svijet i potpuno promijenile način na koji je javnost doživljava. Tijekom svoje karijere, Lolo Jones je nastupila i na Ljetnim i na Zimskim olimpijskim igrama, što je izuzetno rijedak slučaj u svijetu sporta.

Natjecala se u utrci na 100 metara s preponama, ali i u bobu, te je godinama smatrana jednom od najatraktivnijih sportašica u Americi.  Međutim, iskrenost o privatnom životu donijela joj je mnoge probleme. Kasnije je priznala da joj je javno otkrivanje činjenice da je djevica praktički uništilo ljubavni život.

- To je bila greška. Nakon toga, svi moji spojevi su otkazani. Barem sam prije imala priliku - rekla je s osmijehom u podcastu Kevina Harta 'Cold as Balls'.

Dodala je da je uvijek imala dilemu kada potencijalnom partneru reći istinu.

- Razmišljala sam treba li prvo upoznati moj lik ili mi odmah sve reći - priznala je Amerikanka.

Jones tvrdi da je zbog svega razvila ogroman pritisak i stres koji nosi godinama.

- Svi me znaju kao osobu pod stresom. Imam ogromnu razinu intenziteta i teško se opustiti - iskreno je govorila.

Međutim, unatoč svemu što je prošla, nikada nije odustala od svojih uvjerenja. Lolo Jones i dalje inzistira na tome da želi ostati djevica do prve bračne noći, unatoč brojnim kritikama, komentarima i pritisku javnosti.

Legenda hrvatskog nogometa: Iz Dinama su tužni i razočarani jer izbornik nije na Svjetsko poveo neke koje zaslužuju, ali očekujem medalju
Ključne riječi
olimpijske igre Atletika Lolo Jones

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Slavonski Brod: Prijem za vojnika Danijela Bluhu koji je nogometašu spasio život
Video sadržaj
Pripadnik Hrvatske vojske

Hrabri hrvatski vojnik 45 minuta reanimirao nogometaša i spasio mu život, reagirao je bez oklijevanja

Ljudi koji znaju reagirati u kriznim situacijama posebni su, a Danijela je na to pripremila i njegova služba. Mnogi su mu čestitali. Iako je bio udaljen stotinjak metara od mjesta događaja, čim je čuo pozive upomoć, odmah je reagirao. Bez imalo oklijevanja započeo je postupak oživljavanja i ostao uz unesrećenog igrača sve do dolaska Hitne pomoći

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!