Slavna ljepotica s 43 godine i dalje je djevica, intimno priznanje potpuno joj je promijenilo život

Američka atletičarka Lolo Jones godinama je bila jedna od najpoznatijih sportašica na svijetu, ali njezinu sportsku karijeru često je zasjenio privatni život i priznanja koja su iznenadila javnost.

Ova sada 40-godišnja Amerikanka otvoreno je progovorila o tome da je još uvijek djevica, te da je odlučila intimne veze sačuvati za brak. Jones tvrdi da je ova odluka za nju bila najteža od svega što je prošla tijekom svoje profesionalne sportske karijere.

- Teže je ostati djevica nego trenirati za Olimpijske igre - rekla je prije nekoliko godina u intervjuu za HBO.

Njezine riječi su potom obišle ​​svijet i potpuno promijenile način na koji je javnost doživljava. Tijekom svoje karijere, Lolo Jones je nastupila i na Ljetnim i na Zimskim olimpijskim igrama, što je izuzetno rijedak slučaj u svijetu sporta.

Natjecala se u utrci na 100 metara s preponama, ali i u bobu, te je godinama smatrana jednom od najatraktivnijih sportašica u Americi. Međutim, iskrenost o privatnom životu donijela joj je mnoge probleme. Kasnije je priznala da joj je javno otkrivanje činjenice da je djevica praktički uništilo ljubavni život.

- To je bila greška. Nakon toga, svi moji spojevi su otkazani. Barem sam prije imala priliku - rekla je s osmijehom u podcastu Kevina Harta 'Cold as Balls'.

Dodala je da je uvijek imala dilemu kada potencijalnom partneru reći istinu.

- Razmišljala sam treba li prvo upoznati moj lik ili mi odmah sve reći - priznala je Amerikanka.

Jones tvrdi da je zbog svega razvila ogroman pritisak i stres koji nosi godinama.

- Svi me znaju kao osobu pod stresom. Imam ogromnu razinu intenziteta i teško se opustiti - iskreno je govorila.

Međutim, unatoč svemu što je prošla, nikada nije odustala od svojih uvjerenja. Lolo Jones i dalje inzistira na tome da želi ostati djevica do prve bračne noći, unatoč brojnim kritikama, komentarima i pritisku javnosti.