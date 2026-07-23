Tko je Siniša Krajač? Glavni tajnik HOO-a i veteran Domovinskog rata čijem je sinu Savez platio odmor

Od 10. svibnja 2021., Siniša Krajač jedan je od čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora i njegov glavni tajnik. Ovaj diplomirani kineziolog u rad HOO-a uključen je još od 2001. U travnju prošle godine, Vijeće HOO-a ukazalo mu je povjerenje i ukazalo novi mandat koji je zasad prožet kontroverzama.

U ožujku ove godine hrvatski sport potresla je vijest o aferi tadašnjeg predsjednika Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka za kojeg se ispostavilo kako je iz Saveza izvukao oko 30 milijuna eura. Pavlek je pobjegao, ali još uvijek se vuku repovi njegove afere. Tako je jutros uhićen direktor HOO-a Damir Šegota, a policija je upala i u Krajačev dom. Treba naglasiti kako glavni tajnik HOO-a nije uhićen, već se samo radi o pretresu njegove kuće.

Uhićen Damir Šegota, direktor HOO-a i supruga mu. Njega sumnjiče za mito i pranje novca, nju za pranje novca Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iako je jedan od najuglednijih sportskih radnika u Hrvatskoj, Krajačeva karijera nije prošla bez poneke kontroverze. Krajač je dugi niz godina bio odgovoran za raspodjelu sredstava sportskim savezima i organizaciju olimpijskih projekata. Ispostavilo se kako je Hrvatski judo savez njegovom sinu Zvonimiru platio sedmodnevni boravak u Poreču, a podmirio je i 40-ak računa iz hotelskog bara. Siniša Krajač te je tvrdnje kasnije opovrgnuo. Kasnije se ispostavilo kako je i sam bio u spomenutom hotelu, a on je rekao kako je njegov boravak podmirio strateški partner Judo saveza, ne HOO.

Jedno od spornih pitanja je ono o odnosu HOO prema Sportskoj televiziji, kojoj je HOO ujedno i vlasnik. Sumnja se kako se preko te televizije trošio javni novac preko određenih natječaja i financijskih modela. Treba reći i kako SPTV, iako je komercijalna televizija, financira Ministarstvo turizma i sporta te su između lipnja 2025. i siječnja 2026. osigurali dva milijuna eura javnog novca za funkcioniranje komercijalne televizije.

Ministarstvo je osguralo novac iz javnih sredstava, HOO je raspisao natječaj koji je bio vidljiv samo na njihovoj web-stranici i trajao samo osam dana, a jedina televizija koja se prijavila bila je Sportska televizija - medij u vlašnistvu HOO.

Siniša Krajač rođen je u Zagrebu 13. kolovoza 1968. Svoj sportski put započeo je kao radnik u omladinskoj školi Lokomtive, još kao student, pod vodstvom poznatog trenera Ilije Lončarevića. U svojim studentskim danima, također je bio dragovoljac Domovinskog rata odnosno policajac specijalac. Diplomirao je po povratku s ratišta a magistar kinezioloških znanosti je od 2002., godinu dana nakon što se zaposlio u sustavu HOO-a.

U krovnu sportsku kuću te 2001. stigao je iz Ministarstva obrane i Glavnog stožera oružanih snaga RH gdje je obavljao posao voditelja Odjela provjere i načelnika analitike SIS-a a bio je i pročelnik skupine sportova na vodi drugih Svjetskih vojnih igara.

Prije no što je u svibnju 2021. postao glavni tajnik, u HOO-u je u dva navrata bio voditelj Ureda za razvojne programe, v.d. direktora Ureda nacionalnih sportskih saveza te pomoćnik glavnog tajnika u Uredu za programe lokalnog sporta.