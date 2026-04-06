ZVIJEZDA NEZADOVOLJNA

Viniciusov agent radi na transferu iz Reala: Nije mu dosta biti treći najplaćeniji

LaLiga - Real Madrid v Atletico Madrid
Foto: ANA BELTRAN/REUTERS
Karlo Koret
06.04.2026.
u 11:24

Vinicius je trenutačno treći najplaćeniji igrač u Europi, ali nema najveću plaću ni u svome klubu. Od njega više zarađuju samo Erling Haaland i njegov suigrač Kylian Mbappe

Engleski mediji pišu kako agent jednog od najboljih nogometaša današnjice Viniciusa Juniora radi na njegovom transferu u Premier ligu. Navodno su već kontaktirani klubovi poput Arsenala, Manchester Cityja, Manchester Uniteda, Liverpoola i Chelseaja te im je rečeno kako bi Vinicius mogao napustiti Real ovog ljeta.

Njegov ugovor istječe u lipnju sljedeće godine, a još ga nije produžio jer nije zadovoljan uvjetima na stolu. Vinicius je trenutačno treći najplaćeniji igrač u Europi, ali nema najveću plaću ni u svome klubu. Od njega više zarađuju samo Erling Haaland i njegov suigrač Kylian Mbappe. Brazilac navodno želi postati najplaćeniji igrač u kraljevskom klubu čemu Real i nije previše sklon.

Osim premierligaških giganta, kontaktirani su i aktualni prvak Europe PSG i minhenski Bayern. Ipak, čini se kako Vinicius ne planira prisiliti klub na prodaju već koristi kontakte s drugim momčadima kako bi si popravio pregovaračku poziciju s Realom. Trenutačno zarađuje oko 20 milijuna eura po sezoni, dok Mbappe prima nešto više od 30 milijuna.

25-godišnji krilni napadač po Transfermarktu vrijedi 150 milijuna eura te bi se njegova cijena na tržištu kretala u tom rangu, ako ne produži ugovor s Realom. U Kraljevski klub stigao je 2018. iz Flamenga te je dosad odigrao 366 utakmica, zabio 123 gola i dodao 96 asistencija.
Premier liga plaće Real Madrid Vinicius Junior

