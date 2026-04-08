Umro Srećko Bogdan

Školovao je legendarnog Kahna i Scholla, nije prežalio odlazak Modrića i kultnu utakmicu 1990.

ARHIVA: Preminuo Srećko Bogdan, legenda Dinama i reprezentativac Jugoslavije i Hrvatske
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/5
Autor
Karlo Ledinski
08.04.2026.
u 11:05

U 70. godini preminuo je Srećko Bogdan, legendarni hrvatski nogometaš, bivši reprezentativac i jedan od najvažnijih igrača u povijesti zagrebačkog Dinama.

Dražen Ladić (802) i Marko Mlinarić (613) igrači su s najviše nastupa za Dinamo, a igrača na trećem mjestu mnogi bi teško pogodili. On je Srećko Bogdan, Međimurec koji je za plave nastupio čak 595 puta i pritom zabio 125 golova (igrao je sve, libera, ali i napadača i veznog). Legendarni Čeči u Dinamu je igrao od 1975. do 1985. godine. Uvijek je bio spreman na šalu, obožavan u društvu. U jednom takvom druženju svojedobno nam je s njegovim prepoznatljivim osmijehom ispričao.

– Znate zašto je Dinamo 1982. osvojio naslov? Pa zato što sam ja te godine pauzirao zbog vojske!
Čeči je legenda Dinama, ali i Karlsruhea, u kojem je proveo čak osam godina te bio kapetan.

– Bio sam kapetan Mehmetu Schollu i Oliveru Kahnu. Kada je Kahn kao junior došao u seniore, komentirao sam: “A kaj bu nam ovaj mali obranio?” Ali, prevario sam se, Kahn je vrlo brzo dokazao da je sjajan golman, a fascinantno je bilo kod njega koliko je na svakoj utakmici grizao za pobjedu i tom motivacijom dizao cijelu momčad. Mehmet Scholl je pak od prvog trenutka bio majstor s loptom, odmah sam vidio da će biti veliki igrač. A obojica su bila poslušna, cijenili su me i slušali kao kapetana.

Za igračke karijere Bogdan je imao vrhunske trenere.

– Prvi trener mi je bio Bazić, a poslije su me trenirali Vlatko Marković, Branko Zebec, Tomislav Ivić, Ćiro Blažević. U Karlsruheu pak legendarni Winfried Schäfer.

Bogdan je oblačio dres Jugoslavije i Hrvatske.

– Za Hrvatsku sam odigrao dvije utakmice odmah nakon samostalnosti, protiv Slovenije i Rumunjske. Za Jugoslaviju sam igrao 11 puta, i to dvaput protiv Argentine, jednom protiv Brazila, pa protiv Njemačke, Rusije, Kolumbije, Meksika... Čuvao sam legendarnog Brazilca Rivelina, Argentinca Kempesa... Ma, bila su to lijepa vremena – zaključio je Bogdan u jednom od intervjua za VL.

Kao trener, jedan od najvećih uspjeha ostvario je sa zaprešićkim Interom, kada se u sezoni 2004./05. do zadnjeg kola borio s Hajdukom za naslov prvaka.

- Imali smo te sezone jako dobru momčad. Za nas su igrali Modrić i Ćorluka. Dinamo nam je, nažalost, u drugom dijelu sezone uzeo Modrića koji je bio na posudbi. Luka je već tada bio klasa i, da je ostao s nama, na proljeće bismo bili prvaci. Ne znam zašto ga je Dinamo vratio kad je bilo jasno da neće igrati Ligu za prvaka – govorio je Bogdan.

Upisao je Bogdan i dva nastupa za reprezentaciju Hrvatske, trebao je biti i igrač na onoj kultnoj, prvoj utakmici Hrvatske protiv SAD-a 17. 10. 1990.
- Nažalost, moj klub Karlsruhe me nije želio pustiti, nikada to neću prežaliti - rekao je Čeči.
