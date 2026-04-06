VELIKE PROMJENE

Talijani potragu za Gattusovim nasljednikom suzili na tri imena: Jedno se posebno ističe

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Finals - Bosnia and Herzegovina v Italy
Matteo Ciambelli/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
06.04.2026.
u 06:00

Savez je izbor za novog izbornika sveo na tri imena, u ovom trenutku tri najcjenjenija talijanska stručnjaka na svjetskoj sceni

Kada se talijanska nogometna reprezentacija nije uspjela plasirati na već treće uzastopno Svjetsko prvenstvo, nastao je veliki potres u tamošnjem nogometu. Svoja mjesta napustili su predsjednik Talijanskog nogometnog saveza Gabriele Gravina, izbornik Gennaro Gattuso i koordinator muške seniorske reprezentacija Gianluigi Buffon.

Jasno je kako im treba velika rekonstrukcija koju bi u momčadi trebao provesti novi izbornik. Kako pišu talijanski mediji, Savez je izbor za novog izbornika sveo na tri imena, u ovom trenutku tri najcjenjenija talijanska stručnjaka na svjetskoj sceni. Prva želja je trener Napolija i aktualni prvak Serie A, Antonio Conte.

On je već vodio Azzurre od 2014. do 2016. te je tijesno ispao u četvrtfinalu Eura 2016. u Francuskoj od Njemačke nakon lutrije jedanaesteraca. Ni on sam ne bi imao ništa protiv od povratka na klupu, a praktički jedina prepreka na putu povratka mu je Aurelio Di Laurentis, predsjednik Napolija. Ugovor mu traje do 2027., ali ukoliko uspiju nagovoriti predsjednika da ga pusti, Conte se čini kao najizgledniji kandidat za novog izbornika Italije.

Druga opcija je Roberto Mancini, trener koji je dosta uspješno obnašao tu funkciju od 2018. do 2023. pa čak i osvojio naslov Europskog prvaka 2020. Jedini problem je što mu mnogi zamjeraju što se na kraju mandata činio nezaintersiran te je na kraju savez obavijestio da planira uzeti posao u Suadijskoj Arabiji putem e-maila. Trenutačno je trener katarskog Al-Sadda.

Posljednji na listi kandidata jest aktualni trener Milana Massimiliano Allegri. On se pak čini najmanje izglednim jer ga savez traži praktički svaki puta kad traže izbornika, no on kaže kako je u potpunosti fokusiran na rad u Milanu s kojim ima ugovor do ljeta sljedeće godine.
