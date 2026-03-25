Vinicius uoči ogleda s Hrvatskom otkrio gdje će nastaviti karijeru

"Osjećam se opuštenije, sretniji sam, a kad sam ja sretniji, svi oko mene su sretniji i samopouzdaniji," rekao je Vinicius novinarima uoči prijateljske utakmice protiv Francuske u četvrtak.

"Nadam se da ću sve što radim za Real moći nastaviti raditi i s brazilskom reprezentacijom. To je moj najveći cilj. To je mjesto gdje sam oduvijek sanjao biti i želim donijeti veliki ponos našoj zemlji i puno radosti cijeloj našoj naciji," dodao je.

Viniciusova sezona je bila puna kontrasta. Mučio se na početku nanizavši 16 utakmica bez gola, suočivši se i sa zvižducima Realovih navijača. No, u posljednje vrijeme je pronašao svoj ritam, stigavši do brojke od ​​17 golova i 13 asistencija u 43 nastupa u svim natjecanjima za Real ove sezone.

U dresu bivših peterostrukih svjetskih prvaka u 45 nastupa zabio je osam golova, a na posljednjem World Cupu Brazil je ispao u četvrtfinalu od Hrvatske. "Znam što mogu i koliko sam radio da bih bio spreman za Svjetsko prvenstvo," poručio je Brazilac.

Osvnuo se i na okršaj s "Tricolorima". "Ova će utakmica biti jako važna za nas. To je sjajna momčad, a s druge strane ću vidjeti i neke fantastične suigrače iz Real Madrida. Bit će to vrlo otvorena utakmica. Nitko se neće zadovoljiti samo obranom. Bit će to veliki test za nas. Što se tiče podrške naših navijača, ona je uvijek ključna za nas. Sve dok ostanemo ujedinjeni, možemo postići velike stvari," dodao je.