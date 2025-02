VIDEO Zima? Ma kakvi! Genijalni Leo Messi izveo majstoriju na -17, igralo se u neljudskim uvjetima

Hladnoća nije spriječila Lionela Messija da majstorijom zatrese mrežu u prvoj utakmici Inter Miamija u 2025. godini. Miami je u srijedu u Kansas Cityju svladao Sporting Kansas City 1:0 u prvoj utakmici uvodnog kola CONCACAF Lige prvaka. Temperature su se kretale oko -17 stupnjeva Celzijusa, uz osjet hladnoće "još deblje" ispod ništice.

Utakmica je, zbog vremenskih neprilika, odigrana dan kasnije nego što je bilo prvotno planirano. Uzvratni susret, u kojem se zbrajaju golovi iz obje utakmice, igra se u utorak u Fort Lauderdaleu na Floridi. U 56. minuti, Sergio Busquets je iz sredine terena uputio dugu loptu prema Messiju, koji je utrčavao u kazneni prostor. Messi je loptu primirio prsima, jednim dodirom zaobišao braniča, a zatim desnom nogom plasirao loptu u dalji kut vratara.

Zbog arktičke snježne oluje na Floridi utakmica je odgođena za jedan dan kako bi se izbjegla neugodna "ledena magla" na Floridi. Mascherano, bivši suigrač njegovih sadašnjih štićenika Messija, Luisa Suareza i Sergija Busquetsa, čak je opisao ekstremne vremenske uvjete kao "neljudske" nakon utakmice.

Messi i Inter ovog vikenda čeka ligaška utakmica protiv New York City FC-a, a ta utakmica će se odigrati na sunčanom stadionu Chase u Fort Lauderdaleu pokraj Miamija.

