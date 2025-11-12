Naši Portali
SVE JE SNIMLJENO

VIDEO Zdravko Mamić bio je gazda Dinama, a sada pjeva Hajdukove pjesme po Hercegovini

VL
Autor
Vecernji.hr
12.11.2025.
u 08:36

A zanimljivo je da je Mamić s Vukišićim bećarima zapjevao Hajdukov evergreen "Kada umren umotan u bilo" pokojnog Vinka Coce. "Nek vijori barjak na kojem piše: Hajduk živi vječno, Bog i nitko više", pjevao je Zdravko Mamić.

Zdravko Mamić, nekadašnji najmoćniji čovjek hrvatskog nogometa, od zatvora je pobjegao u Bosnu i Hercegovinu gdje uživa i živi kao slobodan čovjek. Mamić, kao što je bio slučaj i u Hrvatskoj, vodi bogat društveni život pa je tako bio u Tepčićima kod Čitluka na sedmom Sajmu ćuptera.

Mamić je, dok je bio u Dinamu, više puta iskazao divljenje navijačima Hajduka. Tako je jednom izjavio da bi "s Torcidom bio prvak svijeta" što su mu BBB-i tada jako zamjerili.

Hajduk Zdravko Mamić

Avatar Tvrdi
Tvrdi
09:02 12.11.2025.

Mamić ima fantastične socijalne vještine kada je okružen s "navijačima". Tada se pretvara u financijskog virtuoza.

Kupnja