Šok u Brazilu: Slavni nogometaš se srušio na treningu, hitno je prebačen u bolnicu

Svijet nogometa potresla je vijest iz Brazila gdje se u utorak, tijekom treninga u klupskom centru Barra Funda, srušio slavni veznjak Oscar. Bivši igrač Chelseaja (34) izgubio je svijest tijekom rutinskog intervalnog testa na sobnom biciklu, koji je bio dio njegovog programa oporavka od ozljede lista. Medicinsko osoblje kluba odmah je reagiralo, a nogometaš je hitno prevezen u poznatu bolnicu Albert Einstein u São Paulu, gdje je zadržan na promatranju.

Njegov klub São Paulo ubrzo je izdao službeno priopćenje kako bi umirio javnost, potvrdivši da je Oscar doživio "incident s kardiološkim promjenama". Naveli su da je igrač u stabilnom stanju i podvrgnut je nizu detaljnih pretraga kako bi se utvrdila točna dijagnoza i uzrok kolapsa. "U skladu sa standardnom procedurom i poštujući privatnost igrača, nove informacije bit će objavljene čim medicinski tim bude imao novosti, a u dogovoru s Oscarom", poručili su iz kluba.

Ovaj dramatičan događaj, nažalost, nije izoliran slučaj u teškoj godini za Oscara. Njegov povratak u matični klub u prosincu prošle godine, nakon uspješnih godina u Kini, trebao je biti kruna karijere, no pretvorio se u borbu s ozljedama. Ove sezone odigrao je samo 21 utakmicu, a mučile su ga ozljede kuka, bedra te fraktura lumbalnih kralježaka u srpnju zbog koje je bio izvan terena gotovo tri mjeseca. Taman kad se počeo vraćati u trenažni proces nakon nove ozljede, ovoga puta lista, dogodio se zdravstveni kolaps koji je sve bacio u sjenu.

Prema pisanju brazilskih medija ovo nije prvi put da se pojavila zabrinutost za Oscarovo srce. Navodno su već u kolovozu, tijekom oporavka od frakture kralježnice, testovi pokazali određene blage srčane nepravilnosti. Liječnici su mu tada dali zeleno svjetlo za nastavak karijere, no sam je igrač javno izjavio da će "odmah otići" ako njegovo stanje bude predstavljalo bilo kakav rizik. Sadašnji događaji dali su toj izjavi potpuno novu težinu i potaknuli nagađanja o njegovoj budućnosti.

S obzirom na ozbiljnost situacije, izvori bliski igraču navode da Oscar ozbiljno razmišlja o prekidu ugovora sa São Paulom, koji vrijedi do kraja 2027. godine, i prijevremenom umirovljenju. San o povratku kući pretvorio se u noćnu moru, a zdravlje je sada apsolutni prioritet. Odluka o kraju jedne izvanredne karijere, koja je uključivala osvajanje Premier lige i Europske lige s Chelseajem te status legende u kineskom Shanghai Portu, čini se sve izglednijom. Za brazilsku reprezentaciju odigrao je 48 utakmica i postigao 12 golova, a bio je i ključni igrač na Svjetskom prvenstvu 2014. godine kada je zabio gol Hrvatskoj u pobjedi od 3:1.