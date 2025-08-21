Srbi komentiraju naše košarkaše: 'Na što su spali Hrvati: Muče se protiv slabašnih protivnika'

Hrvatska košarkaška reprezentacija svladala je Dansku 79:76 u posljednjem kolu pretkvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Momčad izbornika Tomislava Mijatovića tako je ostvarila stopostotan učinak (dvije pobjede protiv Danske i dvije protiv Norveške), zauzela prvo mjesto u skupini i osigurala nastup u kvalifikacijama za SP.

U prvom krugu kvalifikacija Hrvatsku očekuju dvoboji protiv Njemačke, Izraela i Cipra. Tri najbolje reprezentacije iz te skupine prolaze dalje, gdje će se križati s najuspješnijima iz grupe u kojoj nastupaju Latvija, Poljska, Austrija i Nizozemska. Na kraju, tri najbolje ekipe ukupno izborit će plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se 2027. igrati u Kataru.

Srpski mediji prate nastup Hrvatske, a Blic u naslovu naglašava: "Na što su spali susjedi: Hrvatska se mučila, ali se kvalificirala u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo!" U izvještaju piše: "U prvoj četvrtini zaostatak Hrvatske bio je čak minus 13 (36:23). Međutim, Mijatovićevi izabranici uozbiljili su se i serijom 13:2 prišli na samo dva poena razlike (36:38). Na početku drugog poluvremena Hrvatska je prvi put povela tricom Tonija Nakića (39:38), ali je zatim ponovno upala u problem, pa su Danci poveli sa sedam razlike. Ipak, u samoj završnici treće četvrtine Hrvatska je ponovno zaigrala bolje i došla do vođstva 60:57. Tricom Šarića Hrvatska je u samoj završnici povela 72:69, a potom su on i Roko Badžim pogodili slobodna bacanja i zapečatili pobjedu."

Telegraf ističe naslov: "Uzbuna u hrvatskoj, jedva pobijedili slabašnu selekciju bez košarkaša Partizana, ozlijedio im se najbolji igrač". U tekstu navodi: "Susjed koji se već nekoliko godina muči i nema plasmane na velika natjecanja tijekom meča protiv Danske ostao je bez Marija Hezonje, koji je poslije šest minuta na terenu morao izaći zbog ozljede. Za Dansku nije igrao Iffe Lundberg iz Partizana, ali su se Hrvati namučili za pobjedu. Darijo Šarić je predvodio pobjednike s 30 poena i osam skokova, dok je Karlo Matković dodao 19 i sedam uhvaćenih lopti."