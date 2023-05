VIDEO Vlahović se slomio zbog tragedije u Beogradu. Dao je izjavu na rubu suza: Tužan sam i pogođen

U Osnovnoj školi 'Vladislav Ribnikar' u beogradskoj općini Vračar, u srijedu oko 8.40 sati došlo je do pucnjave u kojoj je učenik te škole K. K. (14) ubio osmero učenika, sedam djevojčica i jednog dječaka te čuvara škole.Uz to, da nesreća bude još veća, ranio je šestero djece i jednu nastavnicu. Taj strašan zločin je jako pogodio i Dušana Vlahovića, napadača talijanskog Juventusa i srpske nogometne reprezentacije.

Ofenzivac stare dame tugovao je pred kamerama zbog tragedije u osnovnoj školi na Vračaru, nakon što je njegova momčad porazila Lecce u Serie A (2:1).

Poslije standardne izjave o dvoboju, zamolio je predstavnike medija da nastavi komentar.

- Ispričavam se, želim samo još nešto da kažem. Za mene je prije svega ovo tužan dan zbog onoga što se jutros dogodilo u Beogradu i želio bih da pošaljem zagrljaj svim obiteljima i ljudima koji su bili tamo. Nadajmo se da se ovakve stvari neće ponoviti jer to je toliko strašno da ne možemo ni zamisliti. Vrlo sam tužan i pogođen, tako da im šaljem velik zagrljaj - rekao je potreseni i emotivno slomljeni Vlahović.

