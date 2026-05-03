U SJAJNOJ FORMI

VIDEO Vatreni ne prestaje zabijati: Vodeći je strijelac lige, u leđa mu gleda i Messi

Autori: vecernji.hr, Hina
03.05.2026.
u 09:35

Petar Musa je zabio u 54. minuti, pa je FC Dallas je prekinuo niz od 11 gostujućih utakmica bez pobjede u svim natjecanjima protiv New York Red Bullsa

Hrvatski reprezentativac Petar Musa postigao je gol u pobjedi svog Dallasa u gostima kod New York Red Bullsa (2-0) u MLS ligi. 

Petar Musa je zabio u 54. minuti, pa je FC Dallas je prekinuo niz od 11 gostujućih utakmica bez pobjede u svim natjecanjima protiv New York Red Bullsa. Dallasu je to prva pobjeda u New Yorku od svibnja 2006.

Musa je postigao svoj deseti gol u ligi,a s Hugom Cuypersom iz Chicago Firea trenutno je najbolji strijelac MLS-a. Po mnogima najveći nogometaš svih vremena Lionel Messi ove je sezone zabio osam golova pa se i on nalazi iza hrvatskog reprezentativca. Na drugom mjestu ljestvice strijelaca je Sam Surridge iz Nahville FC-ja s devet golova.

Dallas trenutačno drži sedmo mjesto u Zapadnoj konferenciji i bore se za plasman u doigravanje, dok su na razini cijele lige 11. najbolja momčad.
