Fabio Capello javno prozvao Ronalda: 'Mislio je samo na žene i noćni život'

Pierre Teyssot/IPA Sport / ipa-a
04.05.2026.
u 15:00

Slavni talijanski trener Fabio Capello osvrnuo se na svoju bogatu karijeru, prisjećajući se najvećih igrača s kojima je radio i koje je trenirao. Pritom nije štedio riječi za legendarnog Brazilca Ronalda, ali i Johana Cruyffa te "potraćene talente" Cassana i Balotellija

Fabio Capello jedna je od najprepoznatljivijih figura u svijetu nogometa, čovjek čija karijera, kako igračka tako i trenerska, govori sama za sebe. Tijekom desetljeća u sportu, Talijan je izgradio reputaciju jednog od najoštrijih nogometnih umova, a u nedavnom istupu u Teatru Comunale u Ferrari, kako prenosi španjolski AS, prisjetio se duge i bogate karijere ispunjene legendarnim trenucima i još pamtljivijim osobnostima. Prisjećajući se svojih igračkih dana, Capello nije oklijevao kada su ga upitali tko je najbolji igrač s kojim je ikada dijelio teren, istaknuvši talijansku legendu Giannija Riveru. No, ponudio je i iskreno, ali oštro viđenje Johana Cruyffa, hvaleći njegovu genijalnost na terenu i inteligenciju kao trenera, ali istovremeno kritizirajući njegovu osobnost. "Kao igrač, bio je nevjerojatan. Kao trener, vrlo dobar. Ali kao osoba, bio je arogantan, poput Nizozemaca koji misle da znaju sve", izjavio je Capello.

Razgovor je zatim skrenuo na njegovo trenersko razdoblje, tijekom kojeg je vodio neke od najdarovitijih, ali i najnepredvidljivijih igrača na svijetu. Posebno se osvrnuo na dvojicu Talijana čije su karijere mogle biti znatno veće. "Cassano je izveo toliko gluposti da ih se ne mogu ni sjetiti svih", rekao je Capello. "Zajedno s Balotellijem, oni su dva primjera talenta koji je otišao u vjetar." Oba igrača smatrana su generacijskim talentima, predodređenima za najveće stvari, no njihove karijere često nisu ispunile ogromna očekivanja zbog problema s disciplinom i ponašanjem izvan terena, što je frustriralo brojne trenere koji su s njima radili, uključujući i Capella.

Ipak, najviše je odjeknuo njegov osvrt na vrijeme provedeno u Real Madridu, poglavlje koje je i sam opisao kao komplicirano, priznavši da je napuštanje španjolskog velikana radi povratka u AC Milan bila "najveća pogreška" njegove trenerske karijere. Njegov boravak u Madridu doveo ga je u kontakt s nekim od najvećih imena u povijesti nogometa, uključujući i brazilskog superstara Ronalda Nazarija. Capello se prisjetio znakovitog razgovora kada je Ronaldo tek stigao u klub. "Pitao sam ga: 'Koliko si težio kad si osvojio Svjetsko prvenstvo?' Rekao je 84 kilograma. 'A sada?' 94", ispričao je Capello, naglašavajući kako problem nije bio samo u fizičkoj spremi. Prema njegovim riječima, Ronaldov utjecaj na momčad bio je izrazito štetan, što je dovelo do odluke o njegovoj prodaji.

Talijanski strateg opisao je Brazilca kao "negativnog vođu" koji je potkopavao atmosferu u svlačionici. "Nije trenirao kako je trebao i vukao je suigrače prema dolje. Zajedno s predsjednikom, odlučili smo ga pustiti", objasnio je. Capello je podijelio i detalje Ronaldovog transfera u AC Milan, otkrivajući razgovor s tadašnjim predsjednikom kluba Silviom Berlusconijem. "Berlusconi me nazvao i pitao: 'Kakav je Ronaldo?' Rekao sam mu: 'Predsjedniče, dobar je, ali nije dobar primjer. Uvijek je u noćnom klubu, udebljao se. Misli samo na žene.'" Ubrzo nakon tog razgovora, talijanski list La Gazzetta dello Sport objavio je vijest da Ronaldo prelazi u Milan, što je potvrdilo da su Capellove riječi imale presudan utjecaj.

Iako Capello godinama ponavlja svoju verziju događaja, često izostavljajući ključne detalje, postoji i druga strana priče koja baca drugačije svjetlo na situaciju s Ronaldom. Naime, otprilike u to vrijeme Brazilcu je dijagnosticiran hipotireoidizam, stanje koje usporava metabolizam i može dovesti do značajnog debljanja. Sam Ronaldo je nakon završetka karijere objasnio da su lijekovi koji su mu bili potrebni za kontrolu tog stanja bili zabranjeni u nogometu. Unatoč problemima s težinom i zdravljem, njegova statistika u Realu ostala je impresivna - postigao je 104 gola u 177 nastupa. Čak je i sam Capello u više navrata Ronalda nazvao najboljim igračem kojeg je ikad trenirao, što svjedoči o kompleksnom odnosu punom sukobljenih osjećaja. U obranu Brazilca stao je i njegov tadašnji suigrač Ruud van Nistelrooy, koji je javno demantirao Capellove tvrdnje da se iz svlačionice osjećao miris alkohola zbog Ronalda. Sam Ronaldo je još 2015. godine odgovorio na kritike, nazvavši Capella "staromodnim" trenerom čije su metode bile zastarjele.

Na kraju razgovora, Capello se osvrnuo na mnoga mjesta na koja ga je karijera odvela, često uz pratnju supruge. Unatoč globalnom putovanju i radu u različitim kulturama, jedan grad za njega i dalje ima posebno mjesto. "Madrid, imam jedinstvenu vezu s tim gradom", zaključio je Capello, ostavljajući dojam čovjeka koji je ostavio neizbrisiv trag diljem Europe, čak i ako neka poglavlja njegove karijere i danas nose prizvuk žaljenja.
nogomet Ronaldo Fabio Capello

