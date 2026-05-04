Spremni su srušiti rekord da bi ga doveli, on se samo nasmijao: 'Ne idem ja nikamo'

Oštro i ironično, Cole Palmer je prije dva tjedna na konferenciji za medije odbacio glasine koje su ga povezivale s Manchester Unitedom kao lažne. "Smijem se na to", rekao je napadač Chelseaja na pitanje o mogućoj budućnosti na Old Traffordu od iduće sezone. Bile su to riječi koje su naizgled demantirale bilo kakav kontakt između igrača i kluba iz Manchestera, ali koje, čini se, nisu utjecale na odluku Crvenih vragova da krenu po zvijezdu Plavaca. Uprava Uniteda postala je opsjednuta Palmerom i navodno je spremna izvesti rekordan transfer kako bi potpisala engleskog reprezentativca koji će za nekoliko dana napuniti 24 godine. Iako je Palmer javno izjavio da nema namjeru napustiti Chelsea, priča u pozadini znatno je kompleksnija, a United je odlučan u namjeri da ga vrati u rodni grad.

Za Chelsea je Palmer ključni igrač projekta koji još uvijek nema jasan smjer. Kvalifikacije za Ligu prvaka iduće sezone praktički su nemoguće, a momčad se nalazi daleko od borbe za vrh. Njihovo sudjelovanje u Europskoj ligi, pa čak i u Konferencijskoj ligi, također nije osigurano. Ipak, iako bi sportska situacija mogla biti hendikep za Chelsea, uprava kluba drži sve konce u svojim rukama što se tiče Palmerove budućnosti. Mladi Englez ima ugovor do 2033. godine i, uz Moisesa Caiceda, najvrjedniji je igrač u momčadi. Klub ga ne namjerava pustiti za iznos manji od 150 milijuna eura. Njihov službeni stav je da je Palmer "nedodirljiv", ali iza zatvorenih vrata se šuška da bi ponuda koja bi srušila sve rekorde ipak bila prihvaćena.

U Manchester Unitedu imaju jasan stav: dovest će ga pod svaku cijenu. No, prije svega moraju uvjeriti samog nogometaša. Prema informacijama koje su prije nekoliko mjeseci objavili engleski mediji, Palmer nije bio zadovoljan situacijom u Londonu i nedostajao mu je Manchester. Tada su počeli prvi kontakti s igračevim okruženjem. Međutim, Palmerove riječi nakon što su se pojavile glasine šokirale su posrednike u operaciji. "Možda mi grad nedostaje ako ne odem tri mjeseca, ali onda, kad se vratim, shvatim da tamo nema ničega za mene. Nemam planova napustiti Chelsea", izjavio je Palmer. Bio je to hladan tuš za sve zainteresirane strane, koje unatoč tome inzistiraju na tome da su te riječi bile izrečene kako bi se smirili navijači Chelseaja usred napete sportske situacije te da nogometašu ne bi smetalo vratiti se u grad u kojem je odrastao. "Ako on to želi, transfer će se dogoditi", tvrde izvori uključeni u operaciju za AS.

Ako Palmer napravi prvi korak, United će krenuti sa svom snagom. Crveni vragovi su na korak do osiguravanja plasmana u Ligu prvaka, u koju bi se vratili nakon dvije sezone izbivanja. Takva situacija natjerat će ih da izađu na tržište kako bi nastavili graditi konkurentnu momčad, a to će ujedno značiti i ogromnu financijsku injekciju za klub koji je već sam po sebi izuzetno bogat. Novca će biti. A bit će i sapunice. Vjerojatno jedne od najdužih ovoga ljeta. Cijelu operaciju dodatno kompliciraju i nova financijska pravila koja stupaju na snagu od sezone 2026./27., a koja će ograničiti potrošnju klubova na plaće, transfere i agencijske naknade na 85 posto njihovih prihoda, što bi moglo utjecati na izvedivost ovako skupog posla.

Unatoč svemu, Manchester United vidi Palmera kao idealno pojačanje i dugoročno rješenje. Njegov strelovit uspon otkad je u rujnu 2023. stigao u Chelsea iz Manchester Cityja bio je impresivan. U tekućoj sezoni nastavio je biti ključni igrač Plavaca, postigavši deset golova u svim natjecanjima. Trend dovođenja skupih, mladih i domaćih engleskih talenata i dalje je istaknut u Premier ligi, a Palmerov status čini ga iznimno traženom robom. Na Old Traffordu ga vide kao igrača koji bi mogao definirati jednu novu eru kluba te su spremni platiti cijenu koja će ući u povijest, pod uvjetom da sam igrač da zeleno svjetlo za povratak kući.