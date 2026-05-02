PREKID DOMINACIJE

Hrvat ušao u igru pa 11 minuta kasnije donio titulu posrnulom velikanu nakon 17 godina

vaj pogodak ujedno označava i kraj 14 godina duge dominacije Ludogoreca u bugarskom prvenstvu. Klub iz Razgrada osvojio je sve naslove prvaka od sezone 2011./12. do prošle sezone

U 32. kolu bugarskog prvenstva, Levski iz Sofije svladao je gradskog rivala CSKA s 1:0. Jedini pogodak na utakmici zabio je hrvatski napadač Marko Dugandžić koji je u igru ušao u 60. minuti, a 11 minuta kasnije zabio je gol koji je njgeovom klubu donio prvi naslov prvaka nakon sezone 2008./09.

Dugandžić je za Levski debitirao u ožujku protiv Beroe, a ovo mu je bio prvi gol za Levski. Ovaj pogodak ujedno označava i kraj 14 godina duge dominacije Ludogoreca u bugarskom prvenstvu. Klub iz Razgrada osvojio je sve naslove prvaka od sezone 2011./12. do prošle sezone. Da su kojim slučajem i ove sezone osvojili naslov, postala bi prva momčad u Europi s 15 uzastopnih naslova državnog prvaka. 14, kao i oni, imaju i Lincoln Red Impsi iz Gibraltara te latvijski Skonto iz Rige.

Dugandžić je 32-godišnji hrvatski napadač koji je karijeru započeo u Osijeku. Nikada se nije uspio nametnuti u prvoj momčadi slavonskog kluba pa su ga poslali na posudbu u talijansku Ternanu, a taj ga je klub otkupio godinu dana kasnije. Karijeru je potom gradio u Materi, rumunjskim klubovima Botosaniju, Cluju i Rapidu, ruskom Sočiju, korejskom Seoulu te Al-Taiju iz Saudijske Arabije. U Rapidu je bio odličan te je zabio 28 golova u 34 nastupa, dok je za Osijek protivničku mrežu zatresao devet puta u 55 utakmica.
