Mbappé razbjesnio navijače: Uoči El Clasica otišao na odmor: 'To je sramota!'

Recentni događaji snažno su obilježili trenutačni odnos između Kyliana Mbappéa i navijača Real Madrida. Snimka koju je snimio i proširio 'El Chiringuito', a koja prikazuje Francuza kako izlazi iz privatnog aviona samo nekoliko minuta prije početka utakmice, u kombinaciji s onim što se događalo na terenu, gdje je Vinicius davao sve od sebe, potaknula je lavinu negativnih komentara navijača bijelih na društvenim mrežama. Već danima su pristizale snimke francuske zvijezde tijekom odmora koji je dobio nakon posljednje ozljede, a posebno je odjeknulo njegovo putovanje u Cagliari s partnericom, glumicom Ester Expósito. Unutar kluba, ovakva javna eksponiranost također je izazvala zbunjenost i čuđenje, jer se smatra da takvo ponašanje nije primjereno u trenucima kada se momčad suočava s izazovima.

🤬 De verdad… Estás lesionado, dejando de lado a tus compañeros, se supone que estás entre algodones para recuperarte lo antes posible y te vas a Cagliari para estar de fiesta con Ester Expósito



U upravi Real Madrida nisu s odobravanjem gledali na medijsku pompu koja se stvorila oko Mbappéova putovanja, a za koju je djelomično odgovoran i sam igrač jer se nije potrudio biti diskretniji ili se sakriti od kamera. U uredima u Valdebebasu teško pronalaze razumijevanje za ponašanje svoje zvijezde u danima koji su iznimno teški za klub. Barcelona je na korak do osvajanja naslova prvaka, a na horizontu je Clásico koji bi mogao i definitivno zaključiti prvenstvenu utrku, zbog čega se od svakog igrača očekuje maksimalan fokus i posvećenost, čak i kada je ozlijeđen. Prema izvještajima španjolskog AS-a, u klubu smatraju da je njegovo ponašanje u ovako osjetljivom trenutku teško razumljivo i da odudara od vrijednosti koje Real Madrid promiče.

Sve što se događalo proteklih dana, ta javna izloženost dok su se njegovi suigrači pripremali za važnu utakmicu i borili da izbjegnu situaciju u kojoj bi morali raditi špalir Barceloni na Camp Nou, stvara distancu između francuske zvijezde i ostatka svlačionice. Važno je napomenuti da je klub Mbappéu dao zeleno svjetlo za nekoliko dana odmora, svjestan napora koji je ulagao tijekom većeg dijela sezone, često igrajući s ozlijeđenim koljenom. Njegov doprinos je neupitan, što potvrđuje i statistika od 41 pogotka u 41 utakmici. Međutim, dozvola za odmor nije uključivala dopuštenje da taj odmor dobije toliku medijsku pozornost i izazove kontroverze. Uprava je imala drugačiju ideju o tome kako bi se igrač trebao ponašati dok se oporavlja od ozljede.

Liječnički pregledi kojima je igrač podvrgnut nakon utakmice protiv Betisa već su pokazali da će teško biti spreman za Clásico. Zbog toga nije bilo žurbe s oporavkom, a liječnici su kao prioritet postavili odmor. To je neizravno potvrdio i Arbeloa kada su ga pitali o tome nakon utakmice u Cornellà, iako ni on nije otvoreno stao u obranu francuskog napadača. "Cijelo planiranje oporavka ozlijeđenih igrača nadziru i vode medicinske službe Real Madrida. Oni odlučuju kada tko treba doći u Valdebebas, a kada ne. Nakon toga, svatko u svoje slobodno vrijeme radi ono što smatra prikladnim, u to se ne mogu miješati", rekao je isprva, a zatim dodao: "Nakon testova prošlog tjedna činilo se da će oporavak potrajati malo duže, ali... vidjet ćemo kako će se situacija razvijati."

Sada je potpuno neizvjesno hoće li se Mbappé uopće uspjeti oporaviti za utakmicu protiv Barcelone. Plan je da se tijekom tjedna podvrgne novim pretragama kada se ponovno priključi treninzima. Pred svima je tjedan dana za praćenje njegovog napretka i donošenje konačne odluke, pri čemu su sve strane svjesne da s gotovo izgubljenom titulom u La Ligi nema smisla riskirati težu ozljedu. Međutim, njegovo eventualno odsustvo samo će dodatno pojačati sumnje navijača u njegovu predanost. Iako su njegove brojke impresivne, dio navijača i analitičara smatra da nije postao vođa kakvog su očekivali ni na terenu ni izvan njega, a pojavile su se i kritike da se momčad s njim pretvara u "novu verziju PSG-a", gdje individualci imaju prednost nad kolektivom. Frustracija raste i zbog činjenice da Real zaostaje za Barcelonom 11 bodova te je ispao iz Lige prvaka, pa se svaki potez glavnih zvijezda promatra pod posebnim povećalom.