Cijela Italija bruji o izjavi čovjeka koji je teško ozlijedio Modrića: Poslao mu je nekoliko poruka

Kapetan Juventusa Manuel Locatelli progovorio je o teškom sudaru s Lukom Modrićem koji je hrvatskog veznjaka izbacio s terena i doveo do teške ozljede. Modrić je nakon duela s kapetanom stare dame pretrpio prijelom jagodične kosti i morao na operaciju, zbog čega je njegov povratak na teren pod znakom pitanja.

Locatelli je otkrio da je nakon tog nemilog događaja kontaktirao Modrića.

- Čuli smo se nakon utakmice i poslao mu nekoliko poruka, javio sam mu se iz poštovanja. Jako mi je žao što se to dogodilo, pogotovo jer se radi o igraču takvog kalibra. Takve stvari se, nažalost, događaju u nogometu - izjavio je talijanski reprezentativac.

- Nadam se da će se što prije vratiti i igrati na Svjetskom prvenstvu. On to zaslužuje, nogomet ga treba - dodao je Locatelli.

Prema zadnjim vijestima iz Italije, Modrić ozbiljno razmišlja o povratku prije kraja sezone, a postoji scenarij u kojem bi mogao zaigrati i s zaštitnom maskom. Njegov izostanak jako se osjetio u redovima Milana, koji je bez njega upisao poraz i ugrozio borbu za Ligu prvaka iduće sezone.