Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DRAMA DO KRAJA

Slavni engleski klub šokirao favorita na gostovanju i upisao važna tri boda u borbi za ostanak

Premier League - Aston Villa v Tottenham Hotspur
David Klein/REUTERS
VL
Autor
Hina
03.05.2026.
u 23:25

Spursi su ovom pobjedom napustili zonu ispadanja, a sada je u "crvenom" West Ham s bodom manje. Burnley i Wolverhampton više nemaju niti matematičke izglede za spas

Nogometaši Tottenhama na gostovanju su pobijedili Aston Villu sa 2-1 osvojivši iznimno važne bodove u borbi za premierligaški spas. Spursi su ovom pobjedom napustili zonu ispadanja, a sada je u "crvenom" West Ham s bodom manje. Burnley i Wolverhampton više nemaju niti matematičke izglede za spas.

Londonski sastav je poveo u 12. minuti golom Conora Gallaghera, a na 2-0 je povisio Richarlison. Villa, koja je očito mislima okrenuta prema četvrtku i uzvratnom susretu polufinala Europske lige protiv Nottinhgam Foresta, uspjela je ublažiti poraz u šestoj minuti nadoknade golom Emiliana Buendije.

U ranije odigranom susretu Manchester United je na Old Traffordu pobijedio Liverpool sa 3-2 osiguravši plasman u Ligu prvaka. Bila je to odlična utakmica u kojoj je United poveo 2-0, "Redsi" su na otvaranju drugog dijela izjednačili, da bi domaćin u završnici ipak stigao do pobjede.

ManU je dočekao stare rivale Liverpool u utakmici u kojoj je želio osigurati plasman u Ligu prvaka. Unitedu su do kraja sezone trebala još dva boda kako bi osigurao plasman među prvih pet i mjesto među europskom elitom sljedeće sezone. Pobjedom protiv Liverpoola uspio je u tome.

United je sjajno otvorio utakmicu, Matheus Cunha je u šestoj minuti doveo domaćine do prednosti. Brazilac je pucao s ruba kaznenog prostora, lopta je pogodila Mac Allistera promijenivši smjer. Osam minuta kasnije Benjamin Šeško je bio strijelac za 2-0. Liverpool je bio očajan u prvom dijelu, no "Redsi" su u prvih 10 minuta nastavak izjednačili nakon dva domaća "poklona".

U 47. minuti Amad Diallo je na centru "prodao" loptu, kontru je povukao Dominik Szoboszlai i nakon sjajnog prodora smanjio na 1-2. Osam minuta kasnije gosti su izjednačili. Vratar Senne Lammens je dodao loptu ravno u nogu Mac Allisteru koji je produžio do Szoboszlaija, a ovaj do Codyja Gakpa kojem nije bilo teško zabiti za 2-2. United je u 77. minuti stigao do nove prednosti, s ruba kaznenog prostora lijepo je zabio Kobbie Mainoo.

Do kraja susreta Liverpool je pokušavao, no sve je ostalo samo na tome.

Važne bodove osvojio je i Bournemouth nakon 3-0 pobjede protiv Crystal Palacea napravivši još jedan korak bliže prvom plasman u u Europu u povijesti kluba. Golove za domaćine zabili u Jefferson Lerma (⁠10-ag), Eli Kroupi (32-11m) i Rayan (77). Born Sosa nije nastupio za goste. Momčad koju vodi Andoni Iraola je produžili niz bez potaza na 15 utakmica vrativši se na šesto mjesto na tablici.

U ponedjeljak kolo zatvaraju Chelsea - Nottingham Forest, te Everton - Manchester City.

Arsenal vodi na ljestvici sa 76 bodova, Manchester City ima dva susreta manje i šest bodova manje, dok je ManU treći sa 64 boda. Slijede Liverpool i Aston Villa sa po 58, te Bourneouth sa 52 boda.

City pripremio novi ugovor za Gvardiola? Hrvatski reprezentativac dobiva veliku povišicu
Ključne riječi
nogomet Premiership Tottenham

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!