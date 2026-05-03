Slavni engleski klub šokirao favorita na gostovanju i upisao važna tri boda u borbi za ostanak

Nogometaši Tottenhama na gostovanju su pobijedili Aston Villu sa 2-1 osvojivši iznimno važne bodove u borbi za premierligaški spas. Spursi su ovom pobjedom napustili zonu ispadanja, a sada je u "crvenom" West Ham s bodom manje. Burnley i Wolverhampton više nemaju niti matematičke izglede za spas.

Londonski sastav je poveo u 12. minuti golom Conora Gallaghera, a na 2-0 je povisio Richarlison. Villa, koja je očito mislima okrenuta prema četvrtku i uzvratnom susretu polufinala Europske lige protiv Nottinhgam Foresta, uspjela je ublažiti poraz u šestoj minuti nadoknade golom Emiliana Buendije.

U ranije odigranom susretu Manchester United je na Old Traffordu pobijedio Liverpool sa 3-2 osiguravši plasman u Ligu prvaka. Bila je to odlična utakmica u kojoj je United poveo 2-0, "Redsi" su na otvaranju drugog dijela izjednačili, da bi domaćin u završnici ipak stigao do pobjede.

United je sjajno otvorio utakmicu, Matheus Cunha je u šestoj minuti doveo domaćine do prednosti. Brazilac je pucao s ruba kaznenog prostora, lopta je pogodila Mac Allistera promijenivši smjer. Osam minuta kasnije Benjamin Šeško je bio strijelac za 2-0. Liverpool je bio očajan u prvom dijelu, no "Redsi" su u prvih 10 minuta nastavak izjednačili nakon dva domaća "poklona".

U 47. minuti Amad Diallo je na centru "prodao" loptu, kontru je povukao Dominik Szoboszlai i nakon sjajnog prodora smanjio na 1-2. Osam minuta kasnije gosti su izjednačili. Vratar Senne Lammens je dodao loptu ravno u nogu Mac Allisteru koji je produžio do Szoboszlaija, a ovaj do Codyja Gakpa kojem nije bilo teško zabiti za 2-2. United je u 77. minuti stigao do nove prednosti, s ruba kaznenog prostora lijepo je zabio Kobbie Mainoo.

Do kraja susreta Liverpool je pokušavao, no sve je ostalo samo na tome.

Važne bodove osvojio je i Bournemouth nakon 3-0 pobjede protiv Crystal Palacea napravivši još jedan korak bliže prvom plasman u u Europu u povijesti kluba. Golove za domaćine zabili u Jefferson Lerma (⁠10-ag), Eli Kroupi (32-11m) i Rayan (77). Born Sosa nije nastupio za goste. Momčad koju vodi Andoni Iraola je produžili niz bez potaza na 15 utakmica vrativši se na šesto mjesto na tablici.

U ponedjeljak kolo zatvaraju Chelsea - Nottingham Forest, te Everton - Manchester City.

Arsenal vodi na ljestvici sa 76 bodova, Manchester City ima dva susreta manje i šest bodova manje, dok je ManU treći sa 64 boda. Slijede Liverpool i Aston Villa sa po 58, te Bourneouth sa 52 boda.