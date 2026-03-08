VIDEO Utakmica prekinuta zbog bakljade, a pogledajte što su u tim trenucima radili navijači Hajduka

Dinamo je pobijedio Hajduk na Poljudu s 3:1 u 25. kolu HNL-a. Pogotke za zagrebačku momčad zabili su Miha Zajc, Gabriel Vidović i Mounsef Bakrar, a strijelac za Hajduk bio je Rokas Pukštas.

Zanimljivo je kako je sudačka nadoknada na Poljudu trajala čak deset minuta, a razlog tome je duga bakljada obiju navijačkih skupina koja je prekinula susret u 82. minuti. Rezultat je u tim trenucima bio 3:1, a nije se mijenjao do kraja utakmice. Po svemu sudeći, neki navijači Hajduka su zaključili kako će taj rezultat ostati i do kraja.

Naime, tijekom pauze, kamere MAXSporta uhvatile su neke navijače bijelih kako napuštaju Poljud punih deset, ili točnije 20, minuta prije kraja susreta. Tu situaciju pogledajte OVDJE.

Dinamo je ovom pobjedom pobjegao Hajduku na deset bodova prednosti 11 kola prije kraja prvenstva i po svemu sudeći riješio pitanje osvajača naslova hrvatskog prvaka.