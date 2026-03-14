VIDEO Uhvatio poznatog nogometaša za penis, njegova reakcija je viralna

Igrala se 55. minuta subotnjeg dvoboja na stadionu Metropolitano kada je sudac Miguel Angel Ortiz iznenada prekinuo igru. Odluka da zaustavi igru i signalizira mogući crveni karton izazvala je potpunu pomutnju na stadionu, jer je uslijedila nakon naizgled rutinskog duela. Igrači i navijači zbunjeno su se pogledavali, ne shvaćajući što se događa, dok je igra bila zaustavljena nekoliko dugih minuta zbog konzultacija s VAR sobom.

Jasnoća je stigla tek kada je Ortiz pozvan da osobno pogleda snimku na monitoru pored terena. Usporena snimka, prikazana i na velikim ekranima, otkrila je incident koji se dogodio daleko od lopte. Branič Getafea, marokanski reprezentativac Abdel Abqar, u naguravanju je uhvatio napadača Atletica, Alexandera Sørlotha, za genitalije. Norveški napadač je burno reagirao, zgrabivši Abqara za ruku i povukavši ga na tlo. Nakon pregleda snimke, sudac nije imao dvojbe: Abqaru je pokazao izravni crveni karton zbog nesportskog ponašanja, dok je Sørloth za svoju reakciju zaradio žuti karton. Situaciju pogledajte OVDJE.

Nakon utakmice, Abqar je pokušao opravdati svoj potez. "Nije mi bila namjera dirati igrača u tom području. U nogometu se dodirujemo i sudaramo, ali nikada nisam pomislio dirati ga ondje. Ne znam što je sudac vidio, ali kunem se da nisam razmišljao o tome", izjavio je branič Getafea. S njegovom se obranom, međutim, nije složio vratar Atletica, Juan Musso. "To su stvari koje su se događale prije trideset godina, sudac ga je s pravom isključio. Danas za takve stvari nema mjesta", bio je jasan Musso.

Cijeli je incident odmah postao viralan na društvenim mrežama, a mnoge je podsjetio na neke od najpoznatijih sličnih slučajeva u povijesti nogometa, poput legendarnog "hvata" Vinnieja Jonesa na Paulu Gascoigneu. Bizarni prekršaj u potpunosti je zasjenio samu utakmicu, koja je riješena još u osmoj minuti sjajnim udarcem Nahuela Moline za konačnih 1:0. Pobjeda je Simeoneovoj momčadi donijela važna tri boda, no dvoboj na Metropolitanu pamtit će se isključivo po jednom od najbizarnijih crvenih kartona sezone.