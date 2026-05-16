Luka Modrić vraća se puno prije očekivanog? Trener otkrio odlične vijesti: 'Spreman je, ali vidjet ćemo'

Luka Modrić ozlijedio se 26. travnja u utakmici protiv Juventusa. Dvostruki prijelom jagodične kosti zahtijevao je operaciju koja je kapetana hrvatske reprezentacije izbacila iz momčadi na dulje vrijeme, a Milan se u tom periodu srozao na ljestvici. Čvrsto su držali drugo mjesto i bili nadomak plasmana u Ligu prvaka sljedeće sezone, a sada dva kola prije kraja nalaze se na četvrtoj poziciji s istim brojem bodova kao i peta Roma.

Do kraja sezone ostale su im dvije utakmice, protiv Genoe i Cagliarija u kojima su pobjede imperativ. Tih šest bodova bit će ključni žele li se plasirati u elitno klupsko natjecanje, a svima je jasno da bi im Modrić bio od velike pomoći. Pisali smo ranije ovog tjedna kako se hrvatski kapetan želi što prije vratiti u kadar i kako je bio spreman igrati već u prošlom kolu, ali liječnici mu to nisu dozvolili. Sada se čini kako je Modrićev povratak na teren samo pitanje vremena.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Predikcije su govorile kako bi se mogao vratiti u posljednjem kolu protiv Cagliarija na San Siru, a trener Milana Massimiliano Allegri dao je naslutiti kako bi mogao zaigrati već sutra u Genovi:

- Dobra vijest je da je Modrić spreman; isprobao je zaštitnu masku i trenirao s momčadi. Vidjet ćemo tko će sutra igrati - odgovorio je na pitanje o igračima upitnima za taj susret.

Iskusni Talijan sigurno želi biti oprezan s njegovim povratkom u momčad, ali s druge strane Rossonerima su bodovi imperativ, a plasman u Ligu prvaka je primarni cilj zacrtan na početku sezone. Lukino iskustvo zasigurno bi im pomoglo, zato ne treba iznenaditi zaigra li u nedjelju. Možda ne od prve minute, ali i ulazak s klupe za njega bi bio velika stvar.