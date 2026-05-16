KVALIFIKACIJE LIGE PRVAKA

Celticovo osvajanje naslova utječe i na Dinamo: Evo što ono znači za plave

Scottish Premiership - Celtic v Heart of Midlothian
Andrew Boyers/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
16.05.2026.
u 17:13

Njihovo osvajanje naslova promijenilo je i predikcije za pretkola Lige prvaka sljedeće sezone, točnije posljednjeg kola kvalifikacija (playoffa)

Celtic je u posljednjem kolu stigao do petog naslova prvaka Škotske zaredom, a 14. u posljednjih 15 godina. Momčad iz Glasgowa u posljednjem kolu igrala je protiv Heartsa, u tom trenutku vodeće momčadi prvenstva s 80 bodova. Celtic je imao jedan manje i za novi naslov nije im igralo ništa osim pobjede do koje su i došli rezultatom 3:1.

Njihovo osvajanje naslova promijenilo je i predikcije za pretkola Lige prvaka sljedeće sezone, točnije posljednjeg kola kvalifikacija (playoffa). Celtic će u natjecanje ući u tom dijelu i imat će status nositelja, kao i zagrebački Dinamo, dok je status nositelja izgubio AEK. To znači da bi, kako sada stvari stoje, grčki prvak mogao biti jedan od potencijalnih protivnika hrvatskog prvaka.

To se još uvijek može promijeniti, ako u drugom pretkolu ispadnu Crvena Zvezda, Slovan iz Bratislave ili Lech Poznan. Tada bi AEK dobio status nositelja i u posljednjem kolu ne bi mogao igrati protiv Dinama, naravno ako plavi doguraju tako daleko.

Dinamo će u svoj europski put krenuti u drugom pretkolu Lige prvaka, a ždrijeb tog dijela natjecanja održat će se 17. lipnja, dok su prve utakmice na rasporedu 21. ili 22. srpnja.
