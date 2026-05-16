Celticovo osvajanje naslova utječe i na Dinamo: Evo što ono znači za plave

Celtic je u posljednjem kolu stigao do petog naslova prvaka Škotske zaredom, a 14. u posljednjih 15 godina. Momčad iz Glasgowa u posljednjem kolu igrala je protiv Heartsa, u tom trenutku vodeće momčadi prvenstva s 80 bodova. Celtic je imao jedan manje i za novi naslov nije im igralo ništa osim pobjede do koje su i došli rezultatom 3:1.

Njihovo osvajanje naslova promijenilo je i predikcije za pretkola Lige prvaka sljedeće sezone, točnije posljednjeg kola kvalifikacija (playoffa). Celtic će u natjecanje ući u tom dijelu i imat će status nositelja, kao i zagrebački Dinamo, dok je status nositelja izgubio AEK. To znači da bi, kako sada stvari stoje, grčki prvak mogao biti jedan od potencijalnih protivnika hrvatskog prvaka.

✅ CONFIRMED



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Celtic enters 🔵 UCL PO as a seeded team!



📉 🇬🇷 AEK drops to the unseeded side, but could climb back up if one of:



🇷🇸 Crvena zvezda

🇭🇷 Dinamo Zagreb

🇸🇰 Slovan Bratislava

🇵🇱 Lech Poznan



is eliminated in 🔵 UCL Q2.



👉 Full analysis of seeding positions in… pic.twitter.com/Ya2JRsU4wR — Football Meets Data (@fmeetsdata) May 16, 2026

To se još uvijek može promijeniti, ako u drugom pretkolu ispadnu Crvena Zvezda, Slovan iz Bratislave ili Lech Poznan. Tada bi AEK dobio status nositelja i u posljednjem kolu ne bi mogao igrati protiv Dinama, naravno ako plavi doguraju tako daleko.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dinamo će u svoj europski put krenuti u drugom pretkolu Lige prvaka, a ždrijeb tog dijela natjecanja održat će se 17. lipnja, dok su prve utakmice na rasporedu 21. ili 22. srpnja.