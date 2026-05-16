RASPIŠTOLJIO SE

VIDEO Hrvatski napadač uoči Svjetskog prvenstva uhvatio formu života: Pogledajte gol i asistenciju u uvjerljivom slavlju

16.05.2026.
u 17:40

Matanović je u Freiburg stigao prošlog ljeta iz Eintracht Frankfurta za 6.7 milijuna eura i postao najskuplji napadač kluba. U prvom dijelu sezone je uglavnom ulazio s klupe i zabio je samo dva pogotka

Nogometaši Freiburga vode na domaćem terenu protiv favoriziranog Leipziga u posljednjem kolu njemačke Bundeslige. Finalisti Europske lige na odmor su otišli s prednosti od 2:1. Poveli su u 24. minuti golom Jan-Niklasa Bestea, a samo dvije minute kasnije bilo je 2:0.

Hrvatski reprezentativac Igor Matanović sjajno se snašao nakon ubačaja Johana Manzambija s desne strane i zabio glavom s pet metara u 26. minuti. Njegov pogodak možete pogledati OVDJE.

Leipzig je do poluvremena smanjio na 2:1 preko Assanea Ouedraoga u 33. minuti, no Freiburg je na samom početku nastavka vratio dva gola prednosti. Strijelac je u 47. minuti bio Matthias Ginter, a taj rezultat stajao je na semaforu do 75. minute. Matanović je tada prihvatio loptu u kaznenom prostoru prema Derryju Scheranntu koji je pogodio suprotni kut za 4:1. Tu situaciju pogledajte OVDJE.

Matanović je u Freiburg stigao prošlog ljeta iz Eintracht Frankfurta za 6.7 milijuna eura i postao najskuplji napadač kluba. U prvom dijelu sezone je uglavnom ulazio s klupe i zabio je samo dva pogotka. Ipak, proigrao je u drugom dijelu sezone te mu je ovo ukupno 15. pogodak ove sezone, a treći u posljednjih sedam dana. Dvostruki strijelac bio je i u porazu od HSV-a 3:2 u prošlom kolu.
Avatar Burviles
Burviles
17:54 16.05.2026.

Dalić odma s njim među prvih jedanaest,slušaj ove nogometne "znalce"!

