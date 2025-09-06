"Psihopat" prijeti "Croati", "Joker" žali što je odustao "Rocky, svi najavljuju nokaute

U dupkom punoj zagrebačkoj Areni, u 20 sati, večeras će započeti 24. priredba Fight Nation Championshipa, hrvatskog proizvoda, jedne od najbrže rastućih borilačkih promocija u svijetu.

A FNC-ova specijalnost su regionalni okršaji pa će se, recimo i to, večeras dogoditi čak pet hrvatsko-srpskih okršaja. A jedan takav dogodit će se u glavnoj borbi večeri između Hrvata Ivana Vitasovića, teškaškog prvaka ove organizacije, i izazivača mu Srbina Darka Stošića, koji je kazao:

– Mogu ja ovdje sada govoriti da ću ga nokautirati, učiniti ne znam što, no sve se svodi na oktogon. Ondje se razotkriva tvoj karakter, tko si i što si. Borba će sve reći.

Vitasoviću će to biti treća obrana pojasa. Kao Puljanin, imao je peh jer je morao otkazati nastup na FNC-ovoj priredbi u rodnom mu gradu, u legendarnoj pulskoj Areni, no sada je zdrav.

– Spremao sam se dva mjeseca, gotovo sam živio u dvorani. Iznenadilo bi me da borba potraje predviđenih pet rundi jer obojica idemo na završetak.

Borba s takvom dinamikom priželjkivala se i u okršaju Marijana Fabjana i Aleksandra Ilića. No, slovenski se Rocky ozlijedio pa je srpski Joker u Mariju Žgeli dobio zamjenskog protivnika.

– Fabjanu se sve vraća. On je najprije mene prozivao da se vadim na liječnike i bolest, a na kraju je on završio kod tog istog liječnika. Ja uzvrat neću juriti, on će doći sam – kazao je Ilić i dodao na temu novog suparnika:

– Cijenim što je Žgela uskočio. Uostalom, zašto bi odbio. Pa nisam ja neka babaroga, svjetski ubojica.

Inače, Ilić i Fabjan bili su treneri u FNC-ovu reality showu FON, čiji će finale biti ove večeri. Bila je to prilika za obojicu rivala da se bolje upoznaju.

– Imali smo dobrih trenutaka, no najveći je problem kod Fabjana to što nije stabilan. Danas su svi protiv njega, sutradan je miran kao bubica i kao takav nije za trenera. Pogledajte samo Zelga Galešića, pa čovjek izgleda bolje od 90 posto boraca, to je trener koji ostavlja dojam da ima autoritet i da zna s borcima – kazao je Ilić.

Jedna od najzanimljivijih borbi večeri mogao bi biti okršaj FNC-ova prvaka Francisca Croate Barrija i Vase Psihopata Bakočevića. A taj meč za ovu priredbu nije bio planiran, no kako je, zbog ozljede, otpao prvotni Croatin izazivač Nijemac Esiev, u posljednji trenutak uskočio je Psiho. Ova borba neće biti po MMA pravilima, nego po "extreme boxing" regulama, a borit će se s MMA sparing rukavicama.

Zanimljivo je da je Croata u vrijeme prošlotjedne presice dobio pitanje o Bakočeviću, dok još nije ni razmišljao o okršaju s tim živopisnim Crnogorcem. Njih su se dvojica borila 2021. na šibenskoj tvrđavi i tada je gušenjem slavio Barrio, ali tek nakon što je Bakočević doživio tešku ozljedu koljena, koja ga je i dovela u podređen položaj. Pobijedio je Barrio i u prvoj beogradskoj priredbi FNC-a pa je bilo zanimljivo jučer na vaganju.

– Jesi li ti svjestan da mi boksamo? – pitao je Bakočević protivnika i dodao:

- Panči ima uvjerljivo najslabiji boks u FNC-u i on je pristao boksati sa mnom. A da je pravi muškarac pristao bi na borbu bez rukavica. No, i ovako ja jedino mogu izgubiti ako mi veliki video ekran padne na glavu. Ne znam tko je pisao ovakav scenarij no za mene je savršen.

– Plakao si dvaput, plakat ćeš i sada. Volim slušati one podcaste nakon poraza od mene kada tražiš izgovore. To me hrani prije spavanja – uzvratio mu je Barrio, poznat kao odličan hrvač ali zlatno slabiji boksač koji je očito prilično srčan i hrabar kada je na ovo pristao.

Pojas prvaka, poput Barrija, branit će i poluteškaš Matej Batinić, i to protiv Kubanca sa slovenskom adresom Andresa Ramosa. A njega je, za ovu borbu, spremao spomenuti Galešić u pulskom klubu Trojan. No, Batinića je pak spremao Mirko Filipović, koji će Mateju biti i u uglu pa će i to, zacijelo, biti zanimljiva borba. To više što Batinić ima velike ambicije i plasman u još jače organizacije.

A ovoj priredbi kao odskočnoj dasci nada se i Filip Pejić koji se nije dao isprovocirati od Srbina Jankovića. Dok mu se ovaj nosio u lice, Pejić je gledao u publiku a ne u protivnika:

- Premda mi je nadimak "Nitro", što aludira na nitroglicerin, više nisam zapaljiv prije borbe. Ne želim trošiti energiju na nebitne stvari izvan kaveza.

Osim samih borbi, za poklonike MMA sporta svakako će biti privlačno ono što nam je najavio "matchmaker" FNC-a Ante Jurić.

– Fan zona se otvara u 16 sati, no poslije 17 sati u njoj bi se trebao pojaviti i Stipe Miočić, posebni gost našega glavnog sponzora SuperSporta. Za fotografiranje i potpise bit će dostupni i Marijan Fabijan i Miloš Janičić, trenutačno jedna od najvećih regionalnih zvijezda.

Jurić nas je još obavijestio da je Poljak Politylo opet pao vagu pa je njegova borba s Ivanom Sičajom neka druga priča:

- Ovaj debeli orao iz Poljske po drugi put nije uspio zadovoljiti vagu. Em ću ga istući, em ću osvojiti pojas - kazivao je Sičaja koji se, kao i svi, nada bonusu za borbu večeri koja će od sponzora SuperSporta biti nagrađena s 10.000 koji se dijele na dva dijela.

U preliminarnom dijelu priredbe borit će se Luka Tiriel Abramović i to protiv Poljaka Grabowskog a osim spomenutih borbi vidjet ćete i sljedeće: Ančić (Hrvatska) – Kazačinskij (Ukrajina), Đurić (Hrvatska) – Brčić (Hrvatska), Vidak (Hrvatska) – Aleksić (Srbija), Pejić (Hrvatska) – Janković (Srbija), Andryszak (Poljska) – Sowma (SAD), Spahović (BiH) – Kudrešovas (Litva).

Tijekom vaganja, većina boraca prijetila je onom drugom nokautom. Vrijeme je da s riječi prijeđu na djela.



































