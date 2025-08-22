Naši Portali
ČISTIH 6:0

VIDEO Stanišić briljirao na startu sezone, krasna akcija Hrvata otvorila golijadu Bayerna

Bayern Munich - RB Leipzig
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
22.08.2025.
u 22:47

U 27. minuti upravo je Stanišić povukao loptu sa sredine igrališta, ubacio se u kazneni prostor i potom natjerao gostujućeg braniča na pogrešku kojom je "servirao"loptu na udarac Olisea koji je pogodio za 1-0

U prvoj utakmici novog njemačkog nogometnog prvenstva branitelj naslova Bayern je kao domaćin u Muenchenu deklasirao RB Leipzig sa 6-0, a hrvatski reprezentativac Josip Stanišić odigrao je čitav susret za Bavarce i sudjelovao u akciji kod prvog gola.

U 27. minuti upravo je Stanišić povukao loptu sa sredine igrališta, ubacio se u kazneni prostor i potom natjerao gostujućeg braniča na pogrešku kojom je "servirao"loptu na udarac Olisea koji je pogodio za 1-0. Do kraja prvog poluvremena su Diaz (32) i Olise (42) svojim drugim golom povisili na 3-0, da bi u nastavku Kane (64, 74, 78) "hat-trickom" postavio konačni rezultat.

STANIŠIĆEVU AKCIJU POGLEDAJTE OVDJE

U subotu će na teren Heidenheim - Wolfsburg, Union Berlin - Stuttgart, Bayer - Hoffenheim, Eintracht Frankfurt - Werder, Freiburg - Augsburg i Sankt Pauli - Borussia Dortmund, dok će u nedjelju svoje susrete 1. kola odigrati Mainz 05 - Koeln i Borussia Moenchengladbach - Hamburger SV.
