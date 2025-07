VIDEO Snimka sa RTS-a obilazi regiju, komentator je znao što treba reći na Đokovićevo 'pumpanje'

Novak Đoković projurio je u treće kolo Wimbledona deklasiravši britanskog tenisača Dana Evansa s uvjerljivih 6-3, 6-2, 6-0. Meč na središnjem terenu trajao je svega jedan sat i 47 minuta, a pobjedom je Đoković stigao do svoje 99. pobjede u All England Clubu te ujedno izjednačio omjer u međusobnim susretima s Evansom na 1-1. Bila je to potpuna dominacija kojom je poslao jasnu poruku svim konkurentima. Nakon pobjede istu je proslavio "pumpanjem", što su na svojstven način popratili na srpskoj državnoj televiziji RTS.

Iako je Đoković ranije izjavio da je "pumpanje" dogovorio sa svojom obitelji, mnogi drže da je to ipak i dalje politička poruka Aleksandru Vučiću i njegovu režimu koji se u zadnje vrijeme suočava s valom prosvjeda i nezadovoljstva po cijeloj Srbiji. "To je između mene i moje djece. Imamo dvije pjesme koje slušamo u posljednje vrijeme. Pričali smo da bi ta koreografija mogla biti prikladna. Tako ću proslavljati svaku pobjedu. Simbolična je paralela. Jedna je strana pjesma, dance pjesma 'Pump It Up', a druga je 'Baci sve sa sebe', kada u jednom trenutku kaže 'pumpaj, pumpaj, zašto si stao'", otkriva Novak.

Komentator RTS-a požurio je objasniti da proslava Novaka Đokovića nema veze s politikom. "Proslava ista kao poslije prvog meča. Čuli ste već od Novaka da je to dogovorio sa svojom djecom, da će imati proslavu drugačiju nego prethodnih godina, kada je zbog kćerke Tare najčešće svirao violinu", poručio je komentator RTS-a. Snimku pogledajte OVDJE.

Španjolci objavili šokantne vijesti: Poginula je velika zvijezda (28) europskog giganta! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ovakav dominantan nastup došao je kao potpuni kontrast njegovom meču prvog kola protiv Alexandrea Mullera, gdje je proživljavao pravu dramu. Đoković se mučio s, kako je sam rekao, "želučanom virozom" i morao je zatražiti liječničku pomoć. "Išao sam od osjećaja apsolutno najboljeg u setu i pol do apsolutno najgoreg u idućih 45 minuta", priznao je nakon tog meča, no protiv Evansa nije bilo ni traga problemima. Pobjeda nad Evansom imala je i prizvuk slatke osvete. Njihov jedini prethodni dvoboj odigran je 2021. na Mastersu u Monte Carlu, kada je Britanac priredio jednu od najvećih senzacija i slavio sa 6-4, 7-5. Ovoga puta, na Đokovićevom najdražem terenu, Evans nije imao nikakve šanse. Đoković je odigrao gotovo savršen meč i pokazao zašto je sedmerostruki pobjednik ovog prestižnog turnira.

Ovom pobjedom Đoković nastavlja svoj pohod na povijest. Cilj je jasan: osvojiti osmi naslov na Wimbledonu, čime bi se izjednačio s rekorderom Rogerom Federerom, te stići do nevjerojatne brojke od 25 Grand Slam titula. "Ne bih bio ovdje da ne mislim da imam šansu. Uvijek mislim da imam šansu i zaslužio sam pravo osjećati da mogu ići do samog kraja", izjavio je, pokazujući nepoljuljano samopouzdanje.