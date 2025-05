VIDEO Skandal u Ligi prvaka! Zvijezda Barcelone pljunula Interovog junaka: 'Provocirao me slaveći'

Nogometaši Intera prvi su finalisti Lige prvaka nakon što su u dvije polufinalne utakmice pobijedili Barcelonu s ukupnih 7-6. Nakon fantastične prve utakmice koja je završila 3-3, europski teškaši su na San Siru pružili još jednu vrhunsku predstavu, a Inter je nakon produžetaka pobijedio sa 4-3. Inter je vodio 2-0 golovima Lautara Martineza (21) i Hakana Calhanoglua (45-11m), no Barcelona je u drugom dijelu okrenula rezultat golovima Erica Garcije (54), Danija Olma (60) i Raphinhe (88).

Kada se već činilo kako će Barca slaviti, Inter je u trećoj minuti nadoknade izjednačio golom Francesca Acerbija gurnuvši susret u produžetak. U dodatnom periodu talijanski sastav je stigao do pobjede golom Davidea Fratessija u 99. minuti. Interu je to drugo finale u posljednje tri sezone, ukupno sedmo, a do sada je slavio tri puta (1964, 1965, 2010).

Barcelona je ogorčena suđenjem poljskog suca Szymona Marciniaka, ali zapravo su još dobro i prošli. Pojavila se snimka na kojoj se vidi da je igrač Barce Inigo Martinez prošao nekažnjeno za ozbiljan ispad i vrlo lako je mogao dobiti isključenje. Nakon što je Inter postigao gol za 2:0, branič gostiju Martinez pljunuo je prema Acerbiju, nakon što mu je ovaj dobacio nešto trčeći pokraj njega. VAR je pregledao situaciju, ali Martinez nije dobio crveni karton.

- Acerbi je Interov gol slavio unoseći mi se u lice. Moja reakcija bila je nepotrebna. Ali nisam pljunuo na njega. Pljuvačka je pala pokraj njega. Inače bih sigurno bio isključen - rekao je nakon utakmice, a video pogledajte OVDJE.