Španjolska novinarka naklonila se asu vatrenih: 'On je legenda! Ljudska veličina...'

"Imati hrvatskog napadača u klubu je luksuz, kako na terenu, tako i izvan njega", piše španjolska novinarka Uxue M. de Zúñiga u svom tekstu za AS, u kojem je hrvatskog reprezentativca Antu Budimira bez zadrške nazvala legendom. Nije rijetkost vidjeti ga nakon svakog treninga kako strpljivo potpisuje desetke autograma i fotografira se s navijačima, uvijek s osmijehom na licu. Upravo ta kombinacija sportske izvrsnosti i ljudske topline učinila ga je jednim od najomiljenijih i najcjenjenijih igrača u povijesti kluba iz Pamplone, pravom zvijezdom koju navijači obožavaju.

Budimir, poznat i kao "Labud iz Zenice", ispisao je povijest Osasune postavši najbolji strani strijelac u povijesti kluba, nadmašivši legendarnog Poljaka Jana Urbana. Srušio je i klupski rekord po broju golova u jednoj sezoni La Lige, a prestigao je i dotadašnjeg lidera Sabina Andoneguija kao najboljeg klupskog strijelca u prvoj ligi. U sezoni 2023./24. sa 17 postignutih golova stajao je uz bok najvećim svjetskim napadačima poput Mbappéa i Lewandowskog, a na pitanje o tom uspjehu skromno je odgovorio: "Privilegij je boriti se s njima, govorimo o igračima najviše razine." Zanimljivo, kada je srušio Urbanov rekord, za to je saznao tek u intervjuu nakon utakmice. "Ponekad se stvari u životu dogode, a da ni ne znate. Ponosan sam što sam dio kluba s više od 100 godina povijesti", izjavio je tada.

Njegova veličina, međutim, ne ogleda se samo u brojkama. Budimirova skromnost i prizemnost ono su što je osvojilo srce Navare. Često ga se može vidjeti kako šeće ulicama Pamplone sa suprugom i djecom, a ni tada mu nije problem zastati i porazgovarati s navijačima. Novinarka de Zúñiga navodi i nevjerojatnu anegdotu koja najbolje opisuje njegov karakter: kada ga je jedna gospođa zaustavila na ulici i objasnila mu da kasni na liječnički pregled, Budimir ju je bez razmišljanja odvezao u bolnicu. On je čovjek koji se na terenu maksimalno žrtvuje za momčad, spreman igrati i s maskom ili slomljenim rebrima, skraćujući vrijeme oporavka. Njegova omiljena izreka "somos contentos" (sretni smo) postala je svojevrsni moto među navijačima.

Njegove spektakularne igre nisu prošle nezapaženo. Iako ima ugovor do 2027. godine, interes su pokazivali klubovi iz Turske, Saudijske Arabije i SAD-a, a čak se spominjao i mogući transfer u Real Madrid kao iskusna zamjena u napadu. No, Budimir ne pomišlja na odlazak iz svog doma. On sebe ne vidi kao vođu koji istupa, već kao "radnika u službi grupe". "Pokušavam biti na visini onoga što se od mene traži, vidjeti što mogu bolje, što mi nedostaje i što će mi dati ono nešto da budem drugačiji svakog vikenda. To me dovodi tu gdje jesam", objasnio je ključ svog uspjeha u La Ligi, dodavši kako je zahvalan na podršci koju dobiva s tribina El Sadara. Ante Budimir je legenda, ali prije svega, kako zaključuje španjolska novinarka, on je spektakularan tip.