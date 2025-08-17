Tko je Slovenac kojeg Hrvatska planira 'oteti'? Mateju će stići poziv za vatrene

Matej Malenšek ime je koje odjekuje slovenskim nogometnim travnjacima na početku nove sezone. Ovaj 20-godišnji krilni napadač Kalcer Radomlja proživljava formu života, a statistika to najbolje potvrđuje – u prvih pet prvenstvenih utakmica postigao je isto toliko pogodaka, čime se suvereno pozicionirao na vrh ljestvice strijelaca. Visok 183 centimetra, Malenšek je dešnjak koji primarno igra kao lijevo krilo, no može pokriti sve tri napadačke pozicije, što ga čini iznimno opasnim za suparničke obrane. Njegove izvedbe privukle su pažnju nogometne javnosti i skauta daleko izvan granica Slovenije.

Ono što cijelu priču čini posebno zanimljivom za hrvatsku javnost jest činjenica da Malenšek posjeduje dvojno, hrvatsko i slovensko državljanstvo. Rođen je u Karlovcu, no nogometno je stasao u susjednoj Sloveniji, za čiju je U19 reprezentaciju već upisao nastupe. Ipak, njegove igre nisu promakle radarima u Hrvatskom nogometnom savezu. Germanijak piše da se pomno prati svaki njegov potez te je mogućnost da na njegovu adresu uskoro stigne poziv za okupljanje hrvatske U-21 reprezentacije sve izglednija. Bio bi to potez kojim bi HNS osigurao talentiranog napadača za budućnost.

Interes za mladog Karlovčanina ne pokazuje samo Savez, već i najveći hrvatski klubovi. Tijekom ljetnog prijelaznog roka njegovo se ime povezivalo s Hajdukom i Rijekom, čiji su sportski sektori prepoznali njegov potencijal. U redu zainteresiranih stajala je i ljubljanska Olimpija, no transfer nije realiziran. Njegovo je ime navodno podcrtano i u bilježnicama Dinamovih skauta, pogotovo nakon što im je u jednoj prijateljskoj utakmici ovog ljeta zabio pogodak za konačnih 2-2, čime je dodatno skrenuo pozornost na sebe.

O svemu se oglasio i Malenšekov agent, Matej Škegro, koji je potvrdio da je interes velik, ali formalnosti još uvijek čekaju. "Formalno još uvijek nismo zaprimili nikakav kontakt na tu temu, niti iz HNS-a niti iz Dinama, ali to ne znači da ga neće biti s obzirom na formu koju Matej pokazuje", izjavio je Škegro. Ipak, dao je naslutiti kako bi se Malenšek rado okušao na višoj razini. "Siguran sam da Mateja prate oni kojima je to posao, kao što znam da ne bi imao ništa protiv da se okuša na višoj razini, što HNL i U-21 reprezentacija Hrvatske svakako jesu", poručio je. Dodatnu težinu situaciji daje i činjenica da Malenšekov ugovor s Radomljem vrijedi do idućeg ljeta, što znači da već ove zime može samostalno pregovarati i potpisati predugovor s novim klubom. Pred mladim je napadačem, čini se, ključno razdoblje karijere.